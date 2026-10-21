۳۰ تن از ورزشکاران مدال آور برتر در سطح استانی، کشوری و بین المللی در سال ۱۴۰۴، داوران برتر، مسئولان هیئت‌های ورزشی و مربیان نمونه قدردانی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، ۳۰ تن از ورزشکاران مدال آور برتر در سطح استانی، کشوری و بین المللی در سال ۱۴۰۴، داوران برتر، مسئولان هیئت‌های ورزشی و مربیان نمونه قدردانی شدند.

استاندار خراسان جنوبی در این مراسم بر توسعه زیرساخت‌های ورزشی، حمایت از استعداد‌های بومی و تقویت مشارکت بخش خصوصی در پیشرفت ورزش استان تاکید کرد.

هاشمی با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه ورزشی در استان افزود: شناسایی و پرورش استعداد‌های ورزشی در رشته‌های مختلف، ایجاد زیرساخت‌های مناسب، امکانات و تجهیزات و حمایت‌های مالی می‌تواند زمینه حضور موفق‌تر ورزشکان در رقابت‌های ملی را فراهم کند.

وی گفت: در دو سال گذشته، گام‌های مؤثری در راستای توسعه فضا‌های ورزشی، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و افزایش دسترسی جوانان به امکانات ورزشی برداشته شده که ساخت بیش از ۱۰۰ زمین چمن مصنوعی در نقاط مختلف استان از جمله آنهاست و این روند با هدف حمایت از استعداد‌های ورزشی و ارتقای ظرفیت ورزش استان ادامه دارد.

استاندار با اشاره به پیگیری طرح‌های نیمه‌تمام ورزشی افزود: تعیین تکلیف طرح‌هایی که سال‌ها بلاتکلیف مانده‌اند، از جمله اولویت‌های استان است و در دیدار اخیر با وزیر آموزش و پرورش نیز موضوع تأمین استخر شنا برای دانش‌آموزان خراسان جنوبی مورد موافقت قرار گرفت.

هاشمی همچنین از پیشرفت طرح خانه جوان خبر داد و گفت: این مجموعه در آستانه تکمیل قرار دارد و برنامه‌ریزی شده تا دهه فجر به بهره‌برداری برسد.

وی با اشاره به افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی اعتبارات تملک دارایی اداره‌کل ورزش و جوانان نسبت به سال گذشته، از پیگیری برای جذب حمایت‌های بیشتر ملی خبر داد و افزود: استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و مسئولیت اجتماعی صنایع می‌تواند روند توسعه زیرساخت‌های ورزشی و فعالیت‌های حوزه جوانان را شتاب بخشد.