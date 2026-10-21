عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از اصلاح شرایط تعهد خدمت پزشکان، کاهش ضریب تعهد پزشکان متخصص و افزایش سهم نخبگان در طرح اصلاح قانون عدالت آموزشی خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم این طرح تا یک ماه آینده در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ جلیل میرمحمدی طراح طرح اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی از تلاش برای رفع ایرادات قانونی این طرح و پیگیری بررسی اولویت‌دار آن در صحن علنی مجلس خبر داد و گفت: در پی درخواست‌های مکرر پزشکان، دندانپزشکان و سایر گروه‌های مشمول قانون برای اصلاح شرایط تعهد خدمت، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس ضمن اصلاح عنوان طرح، چند پیشنهاد درباره نحوه محاسبه مدت تعهد خدمت، شرایط پزشکان متخصص، حمایت از نخبگان و امکان جابه‌جایی محل خدمت را تصویب کرد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از اصلاحات انجام‌ شده تغییر عنوان طرح با هدف دربرگرفتن پزشکان عمومی و داروسازان عمومی و گسترش دامنه شمول آن است.

احتساب دوره‌های خدمت در محاسبه تعهد پزشکان

طراح طرح اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی ادامه داد: در بخش دیگری از اصلاحات، احتساب مدت سربازی پزشکانی که خدمت خود را در کسوت پزشکی گذرانده‌اند و همچنین دوره‌های خدمت انجام‌ شده در محاسبه تعهدات مورد توجه قرار گرفت. همچنین پیشنهاد احتساب دوره ۱۸ماهه کارورزی در مدت تعهد خدمت در کمیسیون مطرح و تصویب شد.

میرمحمدی با اشاره به اصلاح تعهد خدمت پزشکان متخصص گفت: ضریب تعهد خدمت این گروه که پیش‌تر دو برابر مدت تحصیل بود، در مصوبه کمیسیون به یک‌وهفت‌دهم برابر مدت تحصیل کاهش یافت.

افزایش سهم نخبگان و تسهیل انتقال میان مناطق محروم

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی از افزایش سهم پیش‌ بینی‌ شده برای نخبگان از ۵ به ۱۰ درصد خبر داد و اظهار کرد: در اصلاحات انجام‌ شده، امکان انتقال افراد از یک منطقه محروم به مناطق محروم استان دیگر نیز پیش‌ بینی شده است. این جابه‌جایی منوط به اعلام بی نیازی ، موافقت دانشگاه مبدأ و مقصد، تایید کمیسیون نقل‌وانتقالات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مازاد بودن نیروی مورد نظر خواهد بود.

رفع ایرادات قانونی؛ گام بعدی برای ورود به صحن

عضو هیئت‌رئیسه مجلس درباره آخرین وضع بررسی طرح اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی، تصریح کرد: با وجود تصویب اصلاحات در کمیسیون، معاونت قوانین ایرادهایی را مطرح کرده است که در حال رفع آن‌ها هستیم تا طرح برای قرار گرفتن در دستور کار صحن علنی آماده شود.

میرمحمدی درباره زمان‌بندی بررسی طرح نیز، یادآور شد: در صورت همراهی نمایندگان و جمع‌آوری بیش از ۵۰ امضا برای درخواست بررسی با اولویت، موضوع را از طریق هیئت‌رئیسه پیگیری خواهیم کرد تا در صورت موافقت و طی مراحل قانونی، طرح اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی در دستور کار صحن قرار گیرد.

او ابراز امیدواری کرد با انجام این پیگیری‌ها، طرح یاد شده تا یک ماه آینده برای ادامه روند بررسی و تعیین تکلیف در مجلس مطرح شود.