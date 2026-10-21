آسمان هرمزگان صاف تا قسمتی ابری بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات و برخی نقاط مرکزی و غربی استان، ناپایداری جوی و رگبار پراکنده باران و رعد و برق پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات و برخی نقاط مرکزی و غربی استان با افزایش ابر و رگبار پراکنده باران و رعد و برق، تگرگ، تندباد لحظه‌ای و بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا پیش بینی می‌شود. مجتبی حمزه نژاد توصیه کرد: تمهیدات لازم صورت پذیرد و از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

وی افزود: دریا صبح آرام و بعدازظهر و اوایل شب در نواحی شمالی تنگه هرمز، وقوع تندباد لحظه‌ای و متلاطم شدن موقتی دریا دور از انتظار نیست.

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کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: رفت وآمد شناور‌ها به ویژه سبک و صیادی با احتیاط صورت پذیرد.

حمزه نژاد گفت: ناپایداری‌های عصرگاهی تا اوایل هفته آینده در استان ادامه دارد.

به لحاظ دمایی تا روز جمعه افزایش نسبی دمای بیشینه داریم.