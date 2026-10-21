سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ثبت سفارش واردات خودروی سواری برای ایرانیان مقیم خارج از کشور متوقف است و امکان ثبت سفارش جدید در این چارچوب وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما از وزارت صنعت، معدن و تجارت، آقای عزت الله زارعی، سخنگوی وزارت صمت با اشاره به اخبار منتشرشده در رسانه‌ها درباره واردات خودرو از سوی ایرانیان مقیم خارج از کشور، افزود: همان‌گونه که پیش‌تر نیز اعلام شده است، ثبت سفارش واردات خودروی سواری در این رویه متوقف شده و در حال حاضر امکان ثبت سفارش جدید وجود ندارد.

او گفت: نامه مورخ (۱۱ شهریور ۱۴۰۵) سازمان توسعه تجارت ایران خطاب به گمرک جمهوری اسلامی ایران که مبنای انتشار برخی اخبار در رسانه‌ها قرار گرفته، مربوط به دوره پیش از توقف ثبت سفارش واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور است و ناظر بر وضع کنونی نیست.

سخنگوی وزارت صمت تأکید کرد: با توجه به توقف این رویه، ایرانیان مقیم خارج از کشور امکان ثبت سفارش واردات خودروی سواری ندارند.