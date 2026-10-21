به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر روابط عمومی آستان احمد و محمدی گفت: مراسم عزاداری ایّام فاطمیّه از امروز چهارشنبه ۲۹ مهردر حرم مطهر احمد بن موسی شاهچراغ علیه السلام آغاز می شود و تا شنبه ۲ آبان‌ در این حرم مطهر ادامه دارد.

حقیقی افزود: در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین حدادپور جهرمی به عنوان سخنران حضور خواهد داشت.

همچنین در روز‌های مختلف این دوره از مراسم، قرائت دعا و مرثیه‌سرایی توسط مداحان مختلف انجام می‌شود. برنامه قرائت دعا و مرثیه‌سرایی به شرح زیر است:

چهارشنبه: سیّد حجت بحرالعلومی

پنجشنبه: حاج مرتضی طاهری

جمعه: حاج صادق آهنگران

شنبه: حاج محمدامین تسلیمیان

این مراسم‌ هم‌زمان با اقامه نماز مغرب و عشاء برگزار می شود