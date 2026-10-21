در هفته فرهنگی شهرستان پردیس، پویش پاکسازی محیط‌زیست و مسابقات ورزش‌های بومی و محلی با مشارکت گسترده مسئولان، مدیران مدارس و دانش‌آموزان در روستای کرشت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این برنامه با حضور سیده عاطفه جمالی، بخشدار مرکزی پردیس، به همراه مسئولان محیط‌زیست، ورزش و جوانان، دهیاران روستا‌های کرشت و باغکمش و نمایندگان بهداشت و درمان برگزار گردید.

شرکت‌کنندگان در این پویش با جمع‌آوری پسماند‌ها در مسیر دهیاری تا گلزار شهدا و آرامستان روستا، گامی در جهت ارتقای پاکیزگی محیط‌زیست برداشته و مسئولیت اجتماعی خود را به نمایش گذاشتند. در کنار این فعالیت، برگزاری مسابقات ورزش‌های بومی و محلی با حضور دانش‌آموزان مدارس شهید رحمانی و امام حسین (ع)، فضایی شاد و پرنشاط را برای معرفی سنت‌های ورزشی و تقویت مشارکت اجتماعی فراهم آورد.

سیده عاطفه جمالی، بخشدار مرکزی پردیس، هدف از این برنامه را ترویج مسئولیت‌پذیری اجتماعی نسل جوان در حفاظت از محیط‌زیست و پیوند دادن فعالیت‌های فرهنگی با نشاط ورزشی عنوان کرد. در همین راستا، بهنام شکاری، دهیار کرشت، بر اهمیت همراهی مستمر اهالی و دانش‌آموزان در حفظ پاکیزگی روستا تأکید نمود.

در حاشیه این برنامه و به مناسبت هفته تربیت‌بدنی و ورزش، از رئیس و معاون اداره ورزش و جوانان شهرستان به‌دلیل حمایت از توسعه ورزش در روستا‌ها قدردانی شد. همچنین از مدیران مدارس اعزام‌کننده دانش‌آموزان و شرکت‌کنندگان در این پویش تقدیر به عمل آمد.