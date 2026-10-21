به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری توسعه رشته‌های کشاورزی در هنرستان‌های این استان را راهی برای عبور از چالش‌های اشتغال در بخش کشاورزی دانست.

بیژن حقیقی با اعلام آمادگی کامل این مرکز برای به میدان آوردن ظرفیت تجهیزات، استادان و متخصصان برجسته خود برای توسعه رشته‌های کشاورزی و دامداری در مدارس، احیای مراکز آموزش کشاورزی در دوره متوسطه و گسترش رشته‌های مرتبط در هنرستان‌های کاردانش و فنی‌وحرفه‌ای را کلید طلایی عبور از چالش‌های اشتغال بخش کشاورزی دانست.

مدیرکل آموزش‌وپرورش چهارمحال و بختیاری هم در این نشست با استقبال از توسعه همکاری‌های دوجانبه، با اذعان به اینکه «نگاه سنتی به کشاورزی دیگر پاسخگوی نیاز‌های روز جامعه نیست»، گفت: اولویت راهبردی آموزش‌وپرورش، هدایت نسل جوان به سمت رشته‌های عملی و مهارت‌محور است تا دانش‌آموزان در کنار دانش نظری، با فناوری‌ها و روش‌های نوین تولید و فرصت‌های درآمدزایی بخش کشاورزی آشنا شوند.

بهمن خدادادی با قدردانی ویژه از نقش‌آفرینی مرکز تحقیقات در راه‌اندازی موفق رشته‌های باغداری در هنرستان فنی‌وحرفه‌ای سامان، ابراز امیدواری کرد که با استمرار این تعاملات اثربخش، زمینه احیای هرچه سریع‌تر هنرستان منطقه شمس‌آباد و سایر مناطق استان نیز فراهم شود.

با امضای رسمی تفاهم‌نامه همکاری میان دو دستگاه، سنگ‌بنای تازه‌ای برای هم‌افزایی تخصصی، توانمندسازی دانش‌آموزان و هنرستان‌های کشاورزی چهارمحال و بختیاری گذاشته شد تا مسیر آینده‌سازان بخش کشاورزی هموارتر از همیشه شود.