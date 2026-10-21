به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، اسلامی، افزود: در پی اعلام مفقودی مردی ۴۷ ساله از سوی اورژانس، عملیات جست‌و‌جو و نجات با مشارکت نیرو‌های امدادی هلال‌احمر، نیروی انتظامی و افراد بومی منطقه آغاز شد.

وی افزود: ساعت ۱۲:۳۵ روز سه‌شنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵، پس از دریافت گزارش مفقودی، تیم امداد و نجات پایگاه چاهداشی با هماهنگی نیروی انتظامی و مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) جمعیت هلال‌احمر استان به منطقه اعزام شد.

اسلامی افزود: عملیات جست‌و‌جو با همکاری نیرو‌های انتظامی و افراد بومی در مناطق اطراف محل سکونت فرد مفقودشده انجام شد و سرانجام ساعت ۱۷:۲۰، این فرد در منطقه‌ای صعب‌العبور پیدا و به محل امن منتقل شد.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر شهرستان نهبندان با اشاره به اهمیت هماهنگی میان نیرو‌های امدادی، انتظامی و ظرفیت‌های مردمی در عملیات جست‌و‌جو و نجات، از همکاری تمامی عوامل مشارکت‌کننده در این عملیات قدردانی کرد.