کمبود ذخایر گازی و گرانی واردات آن در پی جنگ افروزی رژیم‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه، دولت انگلیس را بر آن داشت، توسعه میدان گازی جکداو در شمال این کشور را کلید بزند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از لندن، کمبود ذخایر گازی و گرانی واردات آن در پی جنگ افروزی رژیم‌های آمریکا و اسراییل در منطقه، دولت انگلیس را بر آن داشت برخلاف تعهدات زیست محیطی، توسعه میدان گازی جکداو در شمال این کشور را کلید بزند.

پس از اینکه معلوم شد انگلیس از نظر ذخایر گازی در وضعیتی به مراتب بدتر از دیگر کشور‌های اروپایی قرار دارد، دولت انگلیس برغم مخالفت‌های گسترده حامیان محیط زیست و برخلاف تعهدات زیست محیطی قصد دارد میدان گازی جکداو را به بهره برداری برساند تا به گفته آنان هزینه تامین انرژی را کاهش دهند.

موقعیت این میدان گازی در حدود ۱۵۰ مایلی شرق آبردین در اسکاتلند قرار دارد و قرار است با مدیریت شرکت آدورا و سرمایه‌گذاری مشترک شرکت‌های شل و اکوئینور، توسعه یابد.

بنا بر اعلام رسانه‌های انگلیس، تأییدیه اولیه توسعه این میدان در کنار طرح توسعه میدان نفتی رزبانک، در ژانویه ۲۰۲۵ پس از اعتراض گروه‌های زیست محیطی و حکم دادگاه اسکاتلند لغو شد؛ زیرا ارزیابی‌های قبلی انتشار کربن ناشی از مصرف نهایی سوخت استخراج شده را به درستی لحاظ نکرده بودند.

در حالی که حامیان طرح توسعه میدان گازی جکداو بر تقویت امنیت انرژی، اشتغال و درآمد مالیاتی تأکید دارند، منتقدان به ویژه فعالان محیط زیستی می‌گویند این تصمیم مغایر با سیاست‌های زیست محیطی اعلامی حزب حاکم کارگر است که سال ۲۰۲۴ متعهد شده بود که هیچ مجوز جدیدی برای توسعه میادین نفتی و گازی دریای شمال صادر نکند.

آنان همچنین می‌گویند: افزایش تولید داخلی لزوماً هزینه انرژی خانوار‌ها را کاهش نمی‌دهد و عمده سود آن به جیب شرکت‌های نفت و گاز خواهد رفت ضمن اینکه تنها بخش کوچکی از نیاز گازی این کشور را می‌تواند تامین کند.

برآورد‌ها نشان می‌دهند که میدان گازی جکداو درعمر عملیاتی خود می‌تواند ده‌ها میلیون تن گاز‌های آلاینده ازجمله دی‌اکسیدکربن منتشر کند. همچنین نباید سهم احتمالی این میدان از تولید گاز دریای شمال را با سهم آن از کل تقاضای گاز بریتانیا یکسان دانست.

طرح توسعه میدان گازی رزبانک انگلیس نیز پرونده‌ای جداگانه دارد. این دو طرح به نمادی از اختلاف بر سر اولویت‌های سیاست انرژی اعلامی این کشور مبدل شده‌اند.

منتقدان طرح توسعه این میادین نفت و گاز می‌گویند دولت به جای تلاش برای برقراری صلح در غرب آسیا و پایان دادن به همدستی با آمریکا و اسراییل در تداوم جنگ افروزی آنان در منطقه به فکر ایجاد مشکلی دیگر است.

به گفته آنان برقراری صلح در منطقه می‌تواند به سهولت مشکلات ناشی از کمبود ذخایر انرژی و گرانی آن را در این کشور برطرف کند.