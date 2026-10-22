به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ واحد‌های فراوری سنگ برای تولید به مواد اولیه نیاز دارند که مهمترین آن کوپ سنگ (سنگ خام) است.

عمده تراورتن‌های مرغوب ایران از استان مرکزی همچون سنگ‌های عباس آباد دره بخاری، یا آتش، کوه و حاجی آباد است.

بخش عمده‌ای از تراورتن‌های تولیدی در اصفهان حاصل فراوری کوپ‌های سنگ استان مرکزی است.

سنگ‌هایی با درجه کیفی بالا در واحد‌های تولیدی اصفهان تولید می‌شوند.

استان اصفهان دارای بیش از دوهزار واحد تولید سنگ است که نیمی از این واحدها در شهرک صنعتی محمودآباد اصفهان فعال است.