رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از صادرات ۹ هزار و ۷۷۶ تن کیوی و ۲۳ هزار و ۳ تن نارنگی از این استان خبر داد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران از صادرات ۹ هزار و ۷۷۶ تن کیوی و ۲۳ هزار و ۳ تن نارنگی از این استان در بازه زمانی منتهی به ۲۸ مهر ۱۴۰۵ خبر داد و تأکید کرد: «ثبات در کیفیت و رعایت استاندارد‌های بهداشتی، زمینه‌ساز ماندگاری محصولات باغی مازندران در بازار‌های هدف است.»

اسداله تیموری‌یانسری با اعلام جزئیات این صادرات اظهار کرد: در این مدت مجموعاً ۴۳۲ محموله کیوی به وزن ۹ هزار و ۷۷۶ تن از استان صادر شد که هند با ۱۲۷ محموله و وزن ۲ هزار و ۷۴۸ تن، ازبکستان با ۸۸ محموله و وزن ۲ هزار و ۱۹ تن و سایر کشور‌ها با ۲۱۷ محموله و وزن ۵ هزار و ۷ تن مقاصد اصلی این محصول بودند.

او همچنین از صادرات یک هزار و ۱۱۱ محموله نارنگی به وزن ۲۳ هزار و ۳ تن خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی برای تنوع بازار‌های صادراتی، ارتقای زنجیره سرد و تقویت زیرساخت‌های بسته‌بندی، از اولویت‌های سازمان است تا ارزش افزوده بیشتری نصیب تولیدکنندگان و خانوار‌های روستایی شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران با اشاره به نقش مستقیم صادرات محصولات باغی در اشتغال روستایی و رونق اقتصاد کشاورزی استان خاطرنشان کرد: تداوم این روند صادراتی، علاوه بر تقویت معیشت کشاورزان و احیای زیست‌بوم روستایی، به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی کمک می‌کند و مازندران را به‌عنوان قطب صادرات محصولات باغی کشور تثبیت می‌سازد.