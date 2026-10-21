به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مدیرعامل جمعیت هلال احمر کرمان از واژگونی خودروی پژو پارس در محور جیرفت- دلفارد و کشته و مصدوم شدن ۱۰ نفر خبر داد.

رضا فلاح گفت: در واژگونی یک دستگاه پژو پارس بلافاصله یک تیم امدادونجات به محل حادثه اعزام و پس از رسیدن و ارزیابی مشخص شد این حادثه ٧ مصدوم و ٣ فوتی دارد.

وی ادامه داد: نیرو‌های هلال احمر پیکر یکی از فوتی‌های این حادثه که مفقود شده بود را طی عملیات جست‌و‌جو کشف کردند و هم چنین مابقی مصدومین توسط نیرو‌های اورژانس امدادرسانی شدند.