به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ از ۳۰۰۰ موکب خدمات رسانی اربعین حسینی در کشور ۱۸۱ موکب متعلق به مردم استان اصفهان است که با کمک‌ها و نذور مردمی به زائران اربعین حسینی با عشق و ارادت خدمت رسانی می‌کنند.

این موکب‌ها با گذشت اربعین حسینی با توجه به شرایط کشور دست از خدمت رسانی برنداشته‌اند و با حضور در میادین شبانه به مردم میدان دار خدمت رسانی می‌کنند.

در این مراسم از خانواده چند تن از شهیدان جنگ تحمیلی سوم و این موکب داران تجلیل شد.