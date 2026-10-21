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در مراسمی از موکب داران اصفهانی در اربعین حسینی تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ از ۳۰۰۰ موکب خدمات رسانی اربعین حسینی در کشور ۱۸۱ موکب متعلق به مردم استان اصفهان است که با کمکها و نذور مردمی به زائران اربعین حسینی با عشق و ارادت خدمت رسانی میکنند.
این موکبها با گذشت اربعین حسینی با توجه به شرایط کشور دست از خدمت رسانی برنداشتهاند و با حضور در میادین شبانه به مردم میدان دار خدمت رسانی میکنند.
در این مراسم از خانواده چند تن از شهیدان جنگ تحمیلی سوم و این موکب داران تجلیل شد.