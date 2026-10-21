مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع‌مقدس خوزستان گفت: امسال ۸۵ عنوان کتاب در حوزه‌های اسناد، تاریخ شفاهی و دفاع‌مقدس در خوزستان چاپ شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار عبدالرضا حاجتی دیشب در حاشیه نشست شورای ملی ثبت آثار تاریخی منقول، غیرمنقول و دفاع‌مقدس در اهواز افزود: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع‌مقدس کشور سالانه ابلاغیه‌ای مبنی بر چاپ ۶۰ عنوان کتاب به استان‌ها دارد و خوزستان در این راستا امسال ۸۵ کتاب را به چاپ رسانده و با حضور متولیان فرهنگی استان رونمایی شده است.

وی یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های این اداره‌کل را تدوین و انتشار دانشنامه دفاع‌مقدس خوزستان عنوان کرد و افزود: دو جلد از این دانشنامه که به عنوان یک اثر فاخر و بی‌نظیر محسوب می‌شود، به سرانجام رسیده است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع‌مقدس خوزستان خاطرنشان کرد: خوزستان رتبه برتر حوزه نشر و چاپ کتاب طی سه سال پیاپی را کسب کرده است.

حاجتی تصریح کرد: این اثر ارزشمند بر اساس بیش از یک میلیون کلمه و با مشارکت و حضور ۲۰۰ تا ۲۴۰ نویسنده و پژوهشگر تدوین شده و در حال برطرف کردن ایرادات جزئی آن هستیم تا ان‌شاءالله به‌زودی رونمایی رسمی شود.

وی با اشاره به ثبت ملی آثار دفاع مقدس، عنوان کرد: تاکنون بیش از ۶۰ اثر دفاع‌مقدس در خوزستان به ثبت ملی رسیده است.