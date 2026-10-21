چارلز، شاه انگلیس،به پاس تلاش های عمان برای برقراری صلح در تنگه هرمز، ضیافت شاهانه برگزار کرد و از عمان برای برقراری صلح در تنگه هرمز و برای «باز نگه داشتن یکی از مهم‌ترین مسیر‌های کشتیرانی جهان» قدردانی کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از لندن ، چارلز، شاه انگلیس با استقبال ویژه از هیثم بن طارق آل سعید سلطان عمان و هیئت همراه و برگزاری ضیافتی رسمی و با شکوه از آنان در کاخ وینزور با حضور نخست وزیر و اعضای خاندان سلطنتی، از آنچه «تلاش‌های شرافتمندانه» عمان برای برقراری صلح در تنگه هرمز خواند و برای «باز نگه داشتن یکی از مهم‌ترین مسیر‌های کشتیرانی جهان» ستود.

به نقل از منابع رسمی، شاه انگلیس که در مراسم استقبال از شاه عمان با او به عربی سخن گفت: در جریان ضیافت شام از تلاش‌ها و میانجی‌گری دیپلماتیک عمان در مناقشه‌ی ایران، با هدف یافتن «نقاط اشتراک احتمالی» برای بازگشایی تنگه هرمز، قدردانی کرد.

رسانه‌ها در انگلیس نوشتند: عمان یکی از شرکای کلیدی بریتانیا در خاورمیانه و از کشور‌های حاشیه تنگه هرمز است.

رسانه‌ها در انگلیس اذعان کرده‌اند که در پی تهاجم نظامی آمریکا به ایران و ترور رهبر و شماری از مقامات این کشور تنگه هرمز، که یکی از حیاتی‌ترین آبراه‌های کشتیرانی در جهان است، از آن زمان عملاً بسته شده است.

رسانه حکومتی انگلیس بی بی سی می‌گوید: پادشاه در سخنرانی خود برای ۱۶۰ مهمان این ضیافت به زبان انگلیسی و همراه با نقل‌قول‌هایی به زبان عربی از همکاری پسرش، شاهزاده ویلیام، با پسر سلطان عمان در یک طرح اکتشافی ابراز خرسندی کرد و افزود: «کمتر نمادی برای موفقیت می‌توان یافت که خوشایندتر از تداوم یک رابطه زنده و پویا میان نسل‌ها باشد.»

اعلام شد : هیئت عالی رتبه عمانی به ریاست سلطان این کشور در طول سفر چهار روزه به انگلیس که تا پنج شنبه ادامه دارد با نمایندگان تجاری بریتانیا دیدار خواهد کرد.

رسانه‌های انگلیسی این سفر را که در شرایطی حساس و توام با درگیری‌های غرب آسیا انجام شده است بسیار مهم ارزیابی و اعلام کردند : عمان در آن سوی تنگه هرمز و خلیج عمان قرار دارد که به همراه ایران از اهمیت راهبردی بالایی برخوردارند.

هنوز جزئیات بیشتری از دیدار‌ها و برنامه‌های سلطان عمان و هیئت همراه در انگلیس اعلام نشده است.