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فرماندار بناب از آغاز عملیات مسیرگشایی در رودخانه چاوانچای با هدف پیشگیری از مخاطرات احتمالی ناشی از بارشهای شدید و سیلاب در پی پدیده اقلیمی النینو خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، محمدحسین قلعهای در بازدید از روند اجرای این طرح با اشاره به اهمیت اقدامات پیشگیرانه در مدیریت بحران گفت: اجرای مصوبات ستاد مدیریت بحران و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از حوادث طبیعی، از اولویتهای شهرستان است.
وی افزود: عملیات مسیرگشایی رودخانه چاوانچای با همکاری امور منابع آب، شهرداری بناب و مدیریت شهرک صنعتی آغاز شده است و در مرحله نخست، مسیری به طول ۳۰۰ متر و عرض ۳۰ متر در حدفاصل کمربندی عجبشیر ـ بناب تا تصفیهخانه فاضلاب شهر بناب ایجاد میشود.
فرماندار بناب با تأکید بر ضرورت بازگشایی مسیر جریان آب و رفع نقاط حادثهخیز اظهار کرد: با توجه به وجود زیرساختهای مهم و مراکز عمومی در این محدوده، از جمله سایت دانشگاه بناب، تصفیهخانه فاضلاب و پارکهای فدک و کودک، اجرای این طرح نقش مهمی در کاهش خطر آبگرفتگی و پیشگیری از خسارت به تأسیسات شهری و اماکن عمومی دارد.
محمد حسین قلعهای خاطرنشان کرد: مدیریت بحران تنها به زمان وقوع حوادث محدود نمیشود، بلکه شناسایی مناطق پرخطر، اجرای اقدامات پیشگیرانه و هماهنگی میان دستگاههای مسئول باید پیش از بروز حوادث با جدیت دنبال شود.