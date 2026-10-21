به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، محمدحسین قلعه‌ای در بازدید از روند اجرای این طرح با اشاره به اهمیت اقدامات پیشگیرانه در مدیریت بحران گفت: اجرای مصوبات ستاد مدیریت بحران و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از حوادث طبیعی، از اولویت‌های شهرستان است.

وی افزود: عملیات مسیرگشایی رودخانه چاوان‌چای با همکاری امور منابع آب، شهرداری بناب و مدیریت شهرک صنعتی آغاز شده است و در مرحله نخست، مسیری به طول ۳۰۰ متر و عرض ۳۰ متر در حدفاصل کمربندی عجب‌شیر ـ بناب تا تصفیه‌خانه فاضلاب شهر بناب ایجاد می‌شود.

فرماندار بناب با تأکید بر ضرورت بازگشایی مسیر جریان آب و رفع نقاط حادثه‌خیز اظهار کرد: با توجه به وجود زیرساخت‌های مهم و مراکز عمومی در این محدوده، از جمله سایت دانشگاه بناب، تصفیه‌خانه فاضلاب و پارک‌های فدک و کودک، اجرای این طرح نقش مهمی در کاهش خطر آب‌گرفتگی و پیشگیری از خسارت به تأسیسات شهری و اماکن عمومی دارد.

محمد حسین قلعه‌ای خاطرنشان کرد: مدیریت بحران تنها به زمان وقوع حوادث محدود نمی‌شود، بلکه شناسایی مناطق پرخطر، اجرای اقدامات پیشگیرانه و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول باید پیش از بروز حوادث با جدیت دنبال شود.