همایش ملی کویرنوردی ایران از امروز تا یکم آبان در شهرستان بشرویه، خراسان جنوبی، برگزار می‌شود و بیش از ۷۰۰ نفر از استان‌های مختلف کشور برای حضور در آن ثبت‌نام کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی گفت: همایش ملی کویرنوردی ایران از امروز تا یکم آبان در شهرستان بشرویه برگزار می‌شود و بیش از ۷۰۰ نفر از شهر‌ها و استان‌های مختلف کشور برای حضور در این رویداد ثبت‌نام کرده‌اند.

خسروی با اشاره به تنوع ترکیب شرکت‌کنندگان افزود: دوچرخه‌سواران، علاقه‌مندان به شن‌اسکی، طبیعت‌گردان، آفرودرها، فعالان ورزش‌های پروازی و دارندگان خودرو‌های کمپر در این همایش حضور دارند؛ همچنین تعدادی از علاقه‌مندان در قالب تور‌های گردشگری و به صورت خانوادگی در این رویداد حضور پیدا می کنند.

او گفت: از جمله بخش‌های جذاب این همایش می‌توان به دورهمی پاراموتور‌ها و پاراگرایدر‌ها اشاره کرد که همزمان با روز جهانی ورزش‌های هوایی و با برگزاری اولین دوره داوری درجه ۳ پاراموتورینگ همراه خواهد بود، دورهمی آفرود‌های کویر و حضور تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری کشور در قالب پاویون از دیگر برنامه‌های جانبی این رویداد است.

رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی افزود: در بخش آموزشی نیز دو دوره تخصصی برای علاقه‌مندان دوره «کاوشگر کویر» ویژه گردشگری کودک و دوره «اکوسیستم‌های کویری و بیابان‌گردی» با در نظر گرفته شده است.

خسروی گفت: همچنین در طول برگزاری این همایش، علاقه‌مندان می‌توانند از فعالیت‌های متنوعی مانند موتورسواری، شترسواری، کمپینگ و اقامت در کمپر‌ها و رصد ستارگان در دل کویر بهره‌مند شوند.

او گفت: در مراسم اختتامیه این رویداد در یکم آبان ماه، جشنواره نان محلی «از خوشه تا تنور» برگزار خواهد شد.