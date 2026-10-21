به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از خبرگزاری فرانسه، اولگا چروکو سخنگوی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (OCHA) در افغانستان سه‌شنبه به خبرنگاران در ژنو گفت که در فاصله ماه‌های سپتامبر و اکتبر ۱۵.۹ میلیون نفر یعنی «تقریبا از هر سه افغان، یک نفر» با ناامنی حاد غذایی در سطح بحرانی یا وخیم‌تر از آن رو‌به‌رو بوده‌اند.

او افزود که از این تعداد، ۳.۴ میلیون نفر در شرایط اضطراری به سر می‌بردند و انتظار می‌رود که این وضعیت باز هم وخیم‌تر شود و بحران غذایی در افغانستان در سال ۲۰۲۷ میلیون‌ها کودک را تحت تأثیر قرار دهد.

چروکو هشدار داد: پیش‌بینی می‌شود شمار کسانی که با ناامنی حاد غذایی رو‌به‌رو هستند به ۱۹.۲ میلیون نفر برسد که از این میان، پنج میلیون نفر در معرض سطح اضطراری گرسنگی قرار خواهند گرفت؛ وضعیتی که تنها یک گام با قحطی فاصله دارد.

او اظهار کرد که بحران غذایی در افغانستان صرفا به مساله موجود بودن مواد غذایی محدود نمی‌شود، بلکه به توانایی مالی مردم برای خرید آن نیز مربوط است.

بر اساس آخرین گزارش «سیستم یکپارچه طبقه‌بندی مراحل امنیت غذایی»، پیش‌بینی می‌شود که در سال آینده، بیش از چهار میلیون کودک بین ۶ ماه تا پنج سال، به دلیل سوءتغذیه حاد نیازمند درمان باشند.

چروکو گفت: انتظار می‌رود بیش از یک میلیون نفر از این کودکان دچار سوءتغذیه حاد شدید شوند.

او افزود: این آمار مربوط به کودکانی است که والدینشان توانایی خرید غذای مغذی را ندارند؛ و خانواده‌هایی که توان مقابله آنها با مشکلات، بر اثر سال‌ها درگیری، دشواری‌های اقتصادی، خشکسالی و دیگر شوک‌ها، تحلیل رفته است.

از سوی دیگر، حدود یک‌سوم از مراکز تامین مواد غذایی در سراسر افغانستان تعطیل شده یا ارائه خدمات را متوقف کرده‌اند که دلیل اصلی آن «کاهش بودجه» است.

چروکو گفت: اگر این خدمات از بین بروند، پیامد‌های آن به‌ویژه برای کودکان می‌تواند جبران‌ناپذیر باشد.