به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر جهادکشاورزی شهرستان بیرجند از ادامه بازرسی و پایش فروشگاه‌های عرضه سموم کشاورزی با هدف صیانت از حقوق کشاورزان، جلوگیری از عرضه سموم غیرمجاز و ارتقای سلامت محصولات کشاورزی خبر داد.

کوروش کیانفرد با اشاره به اهمیت نظارت مستمر بر فعالیت داروخانه‌های گیاه‌پزشکی افزود: در راستای حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و پیشگیری از خسارات ناشی از مصرف سموم غیراستاندارد، روند رصد و پایش فروشگاه‌های عرضه سموم نباتی در سطح شهرستان با جدیت دنبال می‌شود.

وی گفت: در این بازدیدها، بررسی پروانه فعالیت و اعتبار آن، حضور مسئول فنی، نصب برچسب قیمت و مشخصات محصولات، کنترل تاریخ مصرف سموم، جلوگیری از عرضه سموم قاچاق، تقلبی و تاریخ‌گذشته، رعایت اصول استاندارد نگهداری سموم، ثبت اطلاعات در سامانه مانیتورینگ و رعایت الزامات بهداشتی از جمله برخورداری از تهویه مناسب، مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد.

کیانفرد با تأکید بر اینکه سلامت محصولات کشاورزی و حفظ حقوق بهره‌برداران خط قرمز جهادکشاورزی است، افزود: با هرگونه تخلف در زمینه عرضه سموم غیرمجاز و عدم رعایت ضوابط قانونی برخورد خواهد شد.