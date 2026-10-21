مدیرکل امور مالیاتی فارس گفت: در ۶ ماه نخست امسال ۲ هزار میلیارد ریال از محل عوارض و مالیات بر ارزش افزوده به حوزه ورزش و جوانان استان فارس اختصاص یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل امور مالیاتی استان فارس با اعلام این رقم، اعلام کرد : سهم ورزش و جوانان استان از این منابع در مقایسه با مدت مشابه پارسال ، ۸۹ درصد افزایش یافته است.

او با اشاره به نقش درآمد‌های مالیاتی در توسعه زیرساخت‌های عمومی استان، تأکید کرد : این تخصیص، زمینه تأمین منابع مورد نیاز برای توسعه امکانات ورزشی و ارتقای خدمات این بخش را فراهم می‌کند.

حمیدرضا منتظری افزود : مالیات علاوه بر تأمین منابع عمومی، در توسعه خدمات و امکانات مورد نیاز جامعه نقش مؤثری دارد.

مدیرکل امور مالیاتی استان فارس خاطرنشان کرد: آگاهی مردم از آثار و نتایج مالیات، به تقویت فرهنگ مالیاتی کمک می‌کند.