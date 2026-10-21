سخنگوی وزارت بازرگانی چین در واکنش به تحریم پنج شرکت چینی از سوی آمریکا، این اقدام را محکوم کرد و خواستار اصلاح فوری آن شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سخنگوی وزارت بازرگانی چین در واکنش به تحریم پنج شرکت چینی از سوی آمریکا به اتهام سرقت اسرار تجاری، این اقدام را محکوم کرد و خواستار اصلاح فوری آن شد.

او تأکید کرد که پیشرفت شرکت‌های چینی در حوزه هوش مصنوعی حاصل سرمایه‌گذاری بلندمدت، تحقیقات پایه و نوآوری مستقل است و ارتباطی با ادعا‌های آمریکا درباره سرقت اسرار تجاری ندارد.

سخنگوی وزارت بازرگانی چین همچنین واشنگتن را به توقف بدنام‌سازی و سرکوب شرکت‌های چینی فراخواند و هشدار داد که در صورت تداوم این اقدامات، پکن تدابیر متقابل اتخاذ خواهد کرد.