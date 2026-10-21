به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، اسفندیار صادقی در مراسم افتتاح چمن مصنوعی هنرستان امام خمینی(ره) شهرستان بناب با اشاره به تنوع این طرح‌ها گفت: این طرحها شامل احداث زمین‌های چمن مصنوعی، کلاس‌های درس تربیت‌بدنی، زمین‌های بسکتبال و والیبال و همچنین احداث، تعمیر و تجهیز سالن‌های ورزشی است.

وی افزود: توسعه فضا‌های ورزشی مدارس، زمینه ارتقای کیفیت فعالیت‌های تربیتی و تحقق تربیت همه‌جانبه دانش‌آموزان را فراهم می‌کند.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی با اشاره به افزایش سرانه فضای ورزشی دانش‌آموزی استان اظهار کرد: این شاخص که در آغاز فعالیت دولت چهاردهم حدود ۰.۳۸ مترمربع به ازای هر دانش‌آموز بود در ۲ سال گذشته به بیش از ۰.۵۰ مترمربع افزایش یافته است.

صادقی افزود: با تکمیل طرحهای در حال اجرا، سرانه فضای ورزشی دانش‌آموزی استان افزایش بیشتری خواهد یافت.

وی با تأکید بر اهمیت توجه هم‌زمان به تحصیل، تهذیب و ورزش، توسعه امکانات ورزشی در مدارس را اقدامی مؤثر در ارتقای سلامت جسمی، افزایش نشاط و رشد همه‌جانبه دانش‌آموزان دانست.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی مهارت‌آموزی را از نیاز‌های اساسی نظام آموزشی دانست و گفت: آینده کشور به نیرو‌های توانمند و مهارت‌محور نیاز دارد و صرف مدرک‌گرایی نمی‌تواند موفقیت شغلی افراد را تضمین کند.

صادقی افزود: توسعه فضا‌های آموزشی و تجهیز هنرستان‌ها، زمینه استقبال بیشتر دانش‌آموزان و خانواده‌ها از آموزش‌های فنی و مهارتی را فراهم می‌کند و فرصت مناسبی برای پرورش استعداد‌ها و کسب مهارت‌های موردنیاز بازار کار به وجود می‌آورد.

وی همچنین از تلاش مسئولان آموزش و پرورش منطقه بناب، مجمع خیران مدرسه‌ساز، مدیریت هنرستان، فرهنگیان، اولیاء و خیران در اجرای این طرح قدردانی کرد و همراهی مسئولان شهرستان و پیگیری‌های نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی را در پیشبرد برنامه‌های آموزشی و تربیتی ارزشمند دانست.