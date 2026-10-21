هم‌زمان با روز جهانی عصای سفید، نمایشگاهی از دستاورد‌های معلولان و جامعه هدف بهزیستی در مجموعه ورزشی قمربنی‌هاشم شهر ری برپا شد تا ظرفیت‌ها و مهارت‌های این گروه از شهروندان به نمایش گذاشته شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این نمایشگاه تخصصی، آثار هنری و مهارت‌های توان‌خواهان و روشن‌دلان در رشته‌های متنوعی از جمله میناکاری، چرم‌دوزی، صنایع دستی، قالی‌بافی و سفالگری به معرض بازدید گذاشته شد.

داود خادم، رئیس اداره بهزیستی شهرستان ری در این مراسم اظهار داشت: هدف از برپایی این نمایشگاه، معرفی تولیدات و دستاورد‌های معلولان به مسئولان و دستگاه‌های مختلف و شناساندن توانمندی‌های این جامعه است.

وی افزود: در تلاش هستیم تا با حمایت مسئولان استانی و شهرستانی، نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های دائمی را برای عرضه محصولات و صنایع دستی معلولان در سطح شهرستان ری راه‌اندازی کنیم تا مسیر اشتغال و درآمدزایی برای آنان هموار شود.