روزنامه صهیونی دیلی تلگراف در انگلیس، تلاش دانشجویان دانشگاه‌های انگلیس، به منظور اخراج صهیونیست‌ها از انجمن‌های دانشجویی دانشگاهی را توطئه نامید.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از لندن، روزنامه صهیونی دیلی تلگراف در انگلیس، تلاش دانشجویان دانشگاه‌های انگلیس، به منظور اخراج صهیونیست‌ها از انجمن‌های دانشجویی دانشگاهی را "توطئه می‌نامد. "

روزنامه دیلی تلگراف در انگلیس نوشت:" گروه طرفدار فلسطین دانشگاه گلاسگو از دانشگاه‌ها می‌خواهد که در سیاست عضویت، صهیونیسم را نژادپرستی توصیف کنند. به دانشجویان گفته می‌شود که چگونه با توصیف صهیونیسم به عنوان نژادپرستی در اساسنامه خود، صهیونیست‌ها را از انجمن‌های دانشگاهی اخراج کنند.

یک گروه دانشجویی طرفدار فلسطین در دانشگاه گلاسگو در طول یک نمایشگاه دانشجویان سال اول، بروشور‌هایی را توزیع کرد که الگویی برای چگونگی تلقی صهیونیسم به عنوان نوعی نژادپرستی در سیاست عضویت آن‌ها ارائه می‌داد. این بروشور‌ها که توسط این روزنامه دیده شده است، از انجمن‌ها می‌خواهد که به " کارزار ایجاد یک دانشگاه عاری از صهیونیست" بپیوندند.

انجمن عدالت برای فلسطین دانشگاه گلاسگو (GUJPS) پیشنهاد می‌کند که انجمن‌ها در بیانیه برابری خود بنویسند: " [نام انجمن]فرصت‌های برابر را فراهم و ترویج خواهد کرد. نژادپرستی، صهیونیسم، تبعیض جنسی، همجنسگراستیزی، تبعیض علیه معلولین و تبعیض مذهبی تحمل نخواهد شد و به چالش کشیده خواهد شد. "

"با اصلاح اساسنامه خود، به کارزار ایجاد یک دانشگاه عاری از صهیونیست بپیوندید. افزودن یک بند ضد صهیونیستی به اساسنامه شما می‌تواند محیطی عاری از صهیونیست ایجاد کند و از اعضای فلسطینی/ طرفدار فلسطین جامعه شما محافظت کند. صهیونیسم یک ایدئولوژی نژادپرستانه است که در دانشگاه ما تحمل نخواهد شد. "

صهیونیست‌ها این کارزار را "یهودی‌ستیزانه" و "تبعیض‌آمیز" توصیف کردند و از دانشگاه خواستند علیه هر دانشجوی درگیر در این کار اقدام کند.

این پس از آن صورت می‌گیرد که حزب سبز انگلیس و ولز در نشست سالانه خود در اوایل این ماه، طرح "صهیونیسم برابر است با نژادپرستی " را تصویب کرد.

زاک پولانسکی رهبر یهودی حزب سبز انگلیس در تشریح این طرح صهیونیسم را به عنوان یک " پروژه قومی- ملی‌گرای شهرک‌نشین-استعماری" تعریف و اعلام می‌کند که صهیونیسم یک ایدئولوژی سیاسی است که با ضد نژادپرستی سازگار نیست.

این طرح تأکید می‌کند که ضد صهیونیسم نباید با تبعیض ضد یهودی ترکیب شود و از حزب می‌خواهد که رسماً تعاریفی (مانند تعریف اتحاد بین‌المللی یادبود هولوکاست) را که مخالفت با صهیونیسم را با یهودستیزی برابر می‌داند، رد کند. "