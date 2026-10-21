تیم ملی والیبال نشسته ایران با پیروزی مقابل قزاقستان به عنوان صدرنشین گروه خود راهی نیمه‌نهایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران در دومین مسابقه خود از پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ امروز (چهارشنبه، ۲۹ مهر) برابر قزاقستان پیروز شد و به نیمه‌نهایی صعود کرد.

شاگردان هادی رضایی در این دیدار که از ساعت ۶:۳۰ برگزار شد، سه بر صفر حریف خود را شکست دادند و صدرنشین گروه دوم شدند.

ست اول: ۲۵ بر ۱۹

ست دوم: ۲۵ بر ۱۳

ست سوم: ۲۵ بر ۱۲

به این ترتیب تیم ایران با کسب دو پیروزی پیاپی در دور گروهی مقابل تیم‌های تایلند و قزاقستان به نیمه‌نهایی رقابت‌ها صعود کرد. در این گروه قزاقستان و تایلند هم به ترتیب دوم و سوم شدند.