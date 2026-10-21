به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، علی بهدانی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی، با اشاره به سهم قابل توجه درآمد‌های مالیاتی در منابع استان گفت: حدود ۹۷.۵ درصد درآمد‌های پیش‌بینی‌شده خراسان جنوبی از محل مالیات تأمین می‌شود که نشان‌دهنده اهمیت این بخش در تحقق برنامه‌های درآمدی است.

وی با تأکید بر ضرورت استمرار تلاش‌ها برای تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده افزود: با توجه به سهم درآمد‌های مالیاتی در منابع درآمدی استان، همکاری دستگاه‌های اجرایی ومودیان مالیاتی و پیگیری مستمر روند وصول درآمد‌ها می‌تواند به بهبود عملکرد درآمدی در ماه‌های آینده کمک کند.

رئیس ستاد درآمد و تجهیز منابع استان همچنین با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برای تقسیط بدهی‌های مالیاتی و مشوق‌های پیش‌بینی‌شده برای مؤدیان، بر بهره‌گیری از این فرصت‌ها برای تسهیل پرداخت مالیات و تأمین منابع عمومی تأکید کرد.

بهدانی با اشاره به اهمیت ارزیابی مستمر عملکرد درآمدی استان، خواستار بررسی روند وصول درآمد‌های مهرماه و تداوم اقدامات مؤثر برای تحقق اهداف مصوب شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی نیز با اشاره به عملکرد درآمدی استان در نیمه نخست سال گفت: ۸۴.۲ درصد درآمد‌های عمومی مصوب شش‌ماهه استان محقق شده است.

ذاکریان با قدردانی از تلاش مجموعه امور مالیاتی و سایر دستگاه‌های اجرایی افزود: همراهی دستگاه‌ها در تحقق درآمد‌های عمومی اهمیت زیادی دارد و هر دستگاه باید متناسب با ظرفیت‌ها و تکالیف قانونی خود در تأمین منابع درآمدی استان نقش‌آفرینی کند.

وی گفت: با ادامه همکاری دستگاه‌های اجرایی و تمرکز بر ظرفیت‌های درآمدی استان، روند تحقق درآمد‌های عمومی در ماه‌های آینده تقویت شود و زمینه تأمین منابع موردنیاز برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای خراسان جنوبی فراهم آید.