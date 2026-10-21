ائتلاف جنگ را متوقف کنید، در انگلیس از آغاز سیر فعالان ضد جنگ اروپا در شهر‌های انگلیس خبر داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از لندن، "ائتلاف جنگ را متوقف کنید" (Stop the War Coalition) در انگلیس از آغاز سیر فعالان ضد جنگ اروپا در شهر‌های انگلیس خبر داد.

"ائتلاف جنگ را متوقف کنید" در بیانیه‌ای نوشت:" تجمعات ضد جنگ ما نمی‌توانست در زمان مناسب‌تری برگزار شود. گردش ما فعالان برجسته جنبش بین‌المللی را از فرانسه، یونان، آلمان، بلژیک و جا‌های دیگر گرد هم خواهد آورد. حتماً بلیت خود را رزرو کنید!

این ائتلاف تاریخ‌ها و مکان‌های گردش ضد جنگ را به این شرح اعلام کرد:

۲۲ اکتبر - بیرمنگام

۲۳ اکتبر - لندن

۲۴ اکتبر - بریستول

۲۶ اکتبر - برایتون

۲۷ اکتبر - لیورپول

۲۸ اکتبر - نیوکاسل

۲۹ اکتبر - گلاسکو

این ائتلاف افزوده این هفته سخنرانان دیگری از ایرلند، فرانسه، آلمان و بریتانیا را معرفی کردیم.

ریچارد بوید- برت (Richard Boyd-Barrett)، عضو حزب "مردم مقدم بر سود" (People Before Profit Party) در جمهوری ایرلند و ابرلند شمالی.

دانش‌آموزان مدارس فرانسوی، شاهد عینی اعتراضات در سراسر فرانسه.

ژول الخطیب (Jules El-Khatib)، معاون رئیس انجمن آلمانی- فلسطینی از آلمان.

جو گریدی (Jo Grady)، دبیرکل اتحادیه دانشگاه‌ها و کالج‌ها در انگلیس.

آنها به نمایندگان مجلس فرانسه، ژروم لگاور و دانیل اوبونو، کارگر بارانداز یونانی، جورجوس گوگوس، عضو اتحادیه کارگری آلمان، اولریکه ایفلر و فعال و عضو اصلی اتحادیه کارگری بریتانیا خواهند پیوست.

ائتلاف ضد جنگ در انگلیس اعلام کرد جهان در وضعیت ناپایداری قرار دارد: ترامپ تهدید کرده است که پس از انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر، حملات به ایران را از سر خواهد گرفت، در حالی که جنگ بین عربستان سعودی و یمن به طور فزاینده‌ای جدی می‌شود، هدف قرار دادن فرودگاه ریاض نشان می‌دهد که این درگیری از کنترل خارج شده است.

بزرگترین ائتلاف ضد جنگ اروپا افزود: هفته گذشته، زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، از رهبران اتحادیه اروپا درخواست کمک نظامی بیش تری کرده است - اتحادیه اروپا تاکنون ۱۵۰ میلیارد دلار برای حمایت از جنگ، یعنی نیمی از بودجه تسلیحاتی اوکراین، اختصاص داده است. روزانه اخباری از "تهدید روسیه" برای توجیه این هزینه دریافت می‌کنیم و بار‌ها از ما پرسیده می‌شود که "آیا حاضرید بجنگید؟ " تب جنگ به اوج خود رسیده است.

شورش رو به رشد در اروپا در حال پیوند دادن نقاط بین جنگ و ریاضت اقتصادی است - پرچم‌های فلسطین و پلاکارد‌های ضد جنگ در اعتراضات دانشجویی فرانسه و تظاهرات مسکن در اسپانیا دیده شده‌اند. به تجمعات بیایید و از فعالان اروپایی بشنوید که چگونه هیستری جنگ را به چالش می‌کشند. مطمئن شوید که اتحادیه شما نیز به جمع آنها می‌پیوندد.

این سیر ازر سوی تعداد فزاینده‌ای از شعب اتحادیه‌های کارگری حمایت می‌شود. آیا اتحادیه شما یکی از آنهاست؟ حامیانی که این هفته اضافه شده‌اند عبارتند از: شورای اصناف منچستر، اتحادیه کارگران ادینبورو، شورای اصناف پرستون و ساوت ریبل و شورای اصناف وست سافولک. "