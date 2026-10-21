در این بسته خبری چند خبر اجتماعی، فرهنگی و ورزشی را بخوانید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره ورزش وجوان بویین میاندشت گفت: شرکت کنندگان در این همایش مسیر ۴ کیلومتری فلکه پنج قوم تا میدان دفاع مقدس را پیاده روی کردند و به ۲۰ نفر از شرکت کنندگان به قید قرعه جوایزی اهدا شد.

در حاشیه این مراسم و به مناسبت هفته تربیت بدنی، درقالب پویش کاشت نهال، دواصله نهال مثمر در میدان ۵ قوم بویین میاندشت نیز کاشته شد.

جشنواره و نمایشگاه اسوه پایگاه‌های بسیج سپاه ناحیه مقاومت بسیج کاشان در میدان امام خامنه‌ای کاشان گشایش یافت.

در این نمایشگاه بخشی از توانمندی‌ها، و ظرفیت‌های مردمی بسیج کاشان در قالب ۱۵ غرفه به تماشا گذاشته شده است.

این نمایشگاه به مدت سه روز در میدان امام خامنه‌ای کاشان دایر است.

۲۷سالن ورزشی در شهرستان خمینی شهر وجود دارد.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان خمینی‌شهر در نشست خبری گفت: این شهرستان با کمبود اماکن ورزشی روبروست و در این زمینه به ۱۰سالن چند منظوره دیگر نیاز دارد.

روح الله کاظمی گفت: نیاز به فضای ورزشی در محله‌های منظریه، فروشان و محله‌های جنوبی شهرستان با تراکم جمعیتی زیاد، بیشتر و راه اندازی ۱۰ زمین چمن مصنوعی در این مناطق ضروری است.

وی افزود: برای تحقق این امر حدود ۲۰۰میلیارد تومان اعتبار نیاز است که از خیران و بخش خصوصی دعوت می‌کنیم در این امر مشارکت کنند.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان خمینی‌شهر سرانه فضای ورزشی این شهرستان را ۳۴سانتی متر مربع برای هر شهروند اعلام کرد که از میانگین استان و کشور پایین‌تر است.

به مناسبت هفته تربیت بدنی، همایش دوچرخه‌سواری رده سنی نونهالان و نوجوانان مدارس در کاشان برگزار شد.

این رویداد ورزشی با هدف ترویج فرهنگ ورزش همگانی، تقویت نشاط اجتماعی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا با حضور ۲۰۰ دوچرخه سواربرگزار و از برترین‌ها تجلیل شد.