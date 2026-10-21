فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از دستگیری ۶۴ سارق، کشف ۱۴۰ فقره سرقت، جمع‌آوری معتادان متجاهر و برخورد با خودرو‌های متخلف و حامل سوخت قاچاق با هدف کاهش جرایم و ارتقای احساس امنیت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ، فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از دستگیری ۶۴ سارق، کشف ۱۴۰ فقره سرقت، جمع‌آوری معتادان متجاهر و برخورد با خودرو‌های متخلف و حامل سوخت قاچاق با هدف کاهش جرایم و ارتقای احساس امنیت خبر داد.

سرهنگ نجفی در تشریح اقدامات انتظامی شهرستان کرمان اظهار داشت: در این راستا ۶۴ سارق دستگیر و ۱۴۰ فقره سرقت کشف و با دستگیری ۸ متهم تحت تعقیب مراجع قضایی و توقیف ۱۰۴ دستگاه خودرو و موتورسیکلت که باعث ایجاد مزاحمت برای شهروندان بودند از تردد آن‌ها جلوگیری شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان بیان کرد: در حوزه مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی نیز ۵ هزارو ۳۰۰ لیتر سوخت قاچاق از خودرو‌های شوتی کشف و ضمن توقیف ۱۰ دستگاه خودرو، ۴۳ خرده‌فروش مواد مخدر دستگیر و ۳ کیلوو ۲۰۰ گرم انواع موادمخدر کشف شد.