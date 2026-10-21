رسانه حکومتی انگلیس، بی‌بی‌سی جزئیات طرح تعدیل نیرو در این سازمان را به منظور صرفه جویی پانصد میلیون پوندی اعلام کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از لندن، رسانه حکومتی انگلیس، بی‌بی‌سی جزئیات طرح تعدیل نیرو در این سازمان را به منظور صرفه جویی پانصد میلیون پوندی اعلام کرد.

تارنمای شبکه تلویزیونی اسکای نیوز نوشت:" تعطیلی پخش خطی بی‌بی‌سی سه، بی‌بی‌سی اسکاتلند و بی‌بی‌سی رادیو چهاراکسترا اعلام شده است، زیرا بی بی سی تلاش می‌کند تا سال ۲۰۲۸ میلادی، پانصد میلیون پوند صرفه‌جویی کند.

علاوه بر این، به کارکنان بی بی سی گفته شده است که بخش خبری بی‌بی‌سی کمی بیش از صد شغل را با ارزش حدود پنج و نیم میلیون پوند تعدیل خواهد کرد.

همچنین تعدادی از مشاغل در نتیجه تعطیلی پخش، از جمله ده شغل در اسکاتلند، تعدیل خواهند شد.

در بیانیه‌ای از بی‌بی‌سی آمده است: " تغییرات امروز صبح به کارکنان اعلام شد. این به این معنی است که بی‌بی‌سی اسکاتلند همچنان یک کانال در بخش قابل دسترسی بی بی سی با نام "آی پلیر" (iPlayer) باقی خواهد ماند. محتوا در «بی‌بی‌سی یک» و «بی‌بی‌سی دو» در اسکاتلند نیز در دسترس خواهد بود".

" کمیسیون‌های بی‌بی‌سی سه، که با افزایش سرمایه‌گذاری در محتوا برای مخاطبان جوان‌تر پشتیبانی می‌شوند، در بی‌بی‌سی آی‌پلیر و سایر پلتفرم‌ها، از جمله یوتیوب، در دسترس خواهند بود".

"مت بریتین"، مدیر کل بی‌بی‌سی، در یادداشتی به کارکنان که این تغییرات را شرح می‌داد، گفت: " ما باید هزینه کرد هر پوند را سخت‌تر کنیم تا به فشار‌های فوری هزینه‌ها پاسخ دهیم و بی‌بی‌سی را برای جهانی در حال تغییر بازآفرینی کنیم. همه ما می‌دانیم که این به معنای انتخاب‌های سخت است. "

او افزود: "بخش زیادی از محتوای عالی که در حال حاضر ارائه می‌دهند، همچنان در جایی یافت می‌شوند که مخاطبان از قبل در "آی پلیر" و "ساوندز" (Sounds) از آن‌ها لذت می‌برند. اگرچه این موضوع گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای را به دنبال دارد، می‌دانم که تأیید این خبر برای مخاطبان و همکاران سخت خواهد بود. "

این نخستین باری نیست که بی‌بی‌سی سه از تلویزیون خطی حذف می‌شود. این شبکه در ژانویه ۲۰۲۲، شش سال پس از آخرین باری که به صورت برخط پخش شد، به عنوان یک کانال تلویزیونی کاملاً کامل بازگشت.

در رایانامه‌ای از "ریچل جاپ"، مدیر جدید بی‌بی‌سی نیوز، به کارکنان گفته شده است که صد کارمندی که شغل خود را از دست خواهند داد. می‌دانم که این خبر برای افراد آسیب‌دیده بسیار سخت خواهد بود. ما در طول فرآیند مشاوره به همکاری نزدیک با همکاران و اتحادیه‌های کارگری ادامه خواهیم داد و تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا نیاز به تعدیل نیروی اجباری را به حداقل برسانیم. همکارانی که تحت تأثیر پیشنهاد‌های امروز قرار گرفته‌اند، قبلاً مطلع شده‌اند". "

بر اساس گزارش‌های منتشر شده در انگلیس مخاطبان بی بی سی به ویژه بخش‌های خبری آن از سال ۲۰۱۸ به این سو دچار ریزش مخاطب شده است و هر ساال شهروندان کمتری رقبت دارند مالیات ۱۸۰ پوندی تماشای بی بی سی در سال را پرداخت کنند.

بر اساس گزارش اداره حسابرسی ملی بریتانیا (NAO)، میزان خرید مجوز‌های تماشای بی بی سی در چند سال اخیر به‌طور پیوسته کاهش یافته است.