رئیس مرکز ثبت، حفظ و احیای میراث فرهنگی و طبیعی کشور گفت: بیش از یک میلیون اثر تاریخی در کشور وجود دارد که از این تعداد، حدود ۴۰ تا ۴۵ هزار اثر تاکنون در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

ثبت نزدیک به ۴۵ هزار اثر در فهرست آثار ملی

ثبت نزدیک به ۴۵ هزار اثر در فهرست آثار ملی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علیرضا ایزدی دیشب در نشست شورای ملی ثبت آثار تاریخی‌فرهنگی منقول، غیرمنقول و دفاع مقدس خوزستان در اهواز ، اظهار کرد: سالانه حدود ۵۰۰ اثر در دستور کار ثبت ملی قرار می‌گیرد و با توجه به گستردگی ظرفیت‌های تاریخی کشور، همچنان فاصله زیادی تا شناسایی و ثبت همه آثار ارزشمند وجود دارد.

وی ادامه داد: بر اساس وظایف محوله، هر ساله آثار مختلف در حوزه‌های میراث طبیعی، ناملموس و میراث ملموس شامل آثار منقول و غیرمنقول شناسایی و برای ثبت در فهرست ملی بررسی می‌شوند.

ایزدی با اشاره به وجود بیش از یک میلیون اثر تاریخی در کشور بیان کرد: از این تعداد، حدود ۴۰ تا ۴۵ هزار اثر تاکنون در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد: همچنان آثار فراوانی در حوزه‌های مختلف محوطه‌ها و بنا‌های تاریخی وجود دارد که با تعامل و همکاری بیشتر استان‌ها و دستگاه‌های مرتبط، روند شناسایی و ثبت آثار تاریخی کشور با سرعت بیشتری دنبال شود.

رییس مرکز ثبت، حفظ و احیای میراث فرهنگی و طبیعی کشور افزود: بررسی پرونده آثار غیرمنقول نیز در دستور کار قرار دارد و بیش از ۷۰ پرونده از سوی کارشناسان و همکاران اداره‌کل میراث فرهنگی خوزستان برای بررسی و ثبت ارائه شده است.

وی ادامه داد: سطح کیفی پرونده‌ها و اقدامات کارشناسی انجام‌شده در استان مطلوب بود و خوشبختانه بیشتر آثاری که در نوبت صبح و بعدازظهر مورد بررسی قرار گرفتند، به ثبت رسیدند.

ایزدی تصریح کرد: با توجه به بررسی‌های اولیه انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود بیش از ۹۰ درصد پرونده‌های آثار غیرمنقول نیز واجد شرایط ثبت باشند.

رییس مرکز ثبت، حفظ و احیای میراث فرهنگی و طبیعی کشور افزود: خوزستان در دوران دفاع مقدس نیز به دلیل نقش پررنگی که در مقاومت و حوادث جنگ تحمیلی داشت، آثار و یادگار‌های متنوع و ارزشمندی را در خود جای داده است که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرند.

وی توسعه گردشگری را یکی از ضرورت‌های بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها دانست و اظهار کرد: خوزستان در حوزه میراث فرهنگی و صنایع دستی از غنای قابل توجهی برخوردار است و باید بیش از گذشته شاهد معرفی ظرفیت‌های این استان در سطح ملی باشیم و آن را به‌عنوان یکی از الگو‌های اصلی در حوزه تخصصی میراث فرهنگی و گردشگری مورد توجه قرار دهیم.