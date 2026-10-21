مرضیه نصرالهی نماینده وزن به اضافه ۶۵ کیلوگرم پاراتکواندو کشورمان در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا از صعود به مرحله نهایی بازماند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مرضیه نصرالهی نماینده وزن به اضافه ۶۵ کیلوگرم پاراتکواندو کشورمان در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ آیچی ناگویا، با شکست مقابل کیو تانگ از چین نتوانست به مرحله نهایی راه پیدا کند.

وی در راند اول این مسابقه یک بر صفر برنده شد، اما راند دوم را ۱۰ بر ۴ به حریفش واگذار کرد.

راند سوم این مسابقه با وجود برتری نصرالهی در ثانیه‌های پایانی، در نهایت ۱۰ بر ۸ به سود حریف چینی تمام شد تا نصرالهی در رده‌بندی به دنبال مدال برنز باشد.