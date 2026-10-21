به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از لندن، ائتلاف جنگ را متوقف کنید" (Stop the War Coalition) در انگلیس، از پیوستن ۴ عضو جدید از اروپا خبر داد.

"ائتلاف جنگ را متوقف کنید" که بزرگترین سازمان ضد جنگ در اروپا در انگلیس در این بیانیه نوشت:" با هیجان اعلام می‌کنیم که چهار عضو جدید جنبش ضد جنگ اروپایی در ماه جاری به ما پیوسته‌اند.

این افراد عبارتند از"

ریچارد بوید- برت (Richard Boyd-Barrett)، عضو حزب "مردم مقدم بر سود" (People Before Profit Party) در جمهوری ایرلند و ابرلند شمالی.

دانش‌آموزان مدارس فرانسوی، شاهد عینی اعتراضات در سراسر فرانسه.

ژول الخطیب (Jules El-Khatib)، معاون رئیس انجمن آلمانی- فلسطینی از آلمان.

جو گریدی (Jo Grady)، دبیرکل اتحادیه دانشگاه‌ها و کالج‌ها در انگلیس.

با وجود جنگ‌طلبی‌های مداوم افرادی مانند اندی برنهام (نخست وزیر بریتانیا) و امانوئل مکرون (رئیس جمهور فرانسه)، کارگران و شهروندان اروپایی همچنان از ضرورت افزایش گزاف هزینه‌های نظامی مطمئن نیستند. وقتی دانش‌آموزان فرانسوی در کلاس‌های درس تنگ، در محاصره موش‌ها و رنگ‌های پوسته پوسته به مدرسه می‌روند، برخلاف کشور‌های عضو ناتو، آن‌ها روسیه را سرزنش نمی‌کنند. این دهه‌ها سیاست‌های ریاضتی است. به همین دلیل است که در مدارس سراسر کشورشان، دانش‌آموزان فرانسوی به خیابان‌ها می‌آیند. ما برای رفاه به پول نیاز داریم، نه برای جنگ بی‌پایان.