پاراآسیایی ناگویا؛ صعود بخت و حق شناس به مرحله نهایی رقابتهای پاراتکواندو
علیرضا بخت و حامد حق شناس نمایندگان پاراتکواندو ایران در بازیهای پاراآسیایی ناگویا، با برتری مقابل حریفان خود به مرحله نهایی راه یافتند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مهدی پوررهنما و علیرضا بخت نمایندگان وزن ۸۰- کیلوگرم کشورمان در مسابقات پاراتکواندو بازیهای پاراآسیایی ۲۰۲۶ آیچی ناگویا در مرحله نیمهنهایی با هم روبهرو شدند.
در این مسابقه جذاب پاراتکواندوکاران ایران در حالی با هم روبهرو شدند که هر دو مدعی کسب مدال طلا بودند، اما به قید قرعه در نیمهنهایی با هم برخورد کردند.
راند اول این مسابقه جذاب و نزدیک ۱۲ بر ۱۰ به سود مهدی پور رهنما تمام شد. در راند دوم، اما نوبت به علیرضا بخت رسید تا بتواند ۸ بر ۲ در این مسابقه به برتری برسد و کار را به راند سوم بکشد. در راند سوم هم بخت شروع خوبی داشت و توانست با ضربات پیاپی ۱۲ بر ۴ برنده راند سوم این مسابقه باشد.
حق شناس فینالیست پاراتکواندو شد
در سومین روز بازیهای پاراآسیایی آیچی ناگویا؛ حامد حق شناس نماینده وزن ۸۰+ کیلوگرم کشورمان در مسابقات پاراتکواندو کلاس K ۴۴، با لیو لو دونگ از چین روبهرو شد و در دو راند پیاپی به برتری رسید و به مرحله نهایی راه پیدا کرد.
حامد حق شناس ملی پوش دسته ۸۰ + کیلوگرم ایران در حالی حریفش از کرهجنوبی را در دو راند شکست داد که در راند اول ۱۰ بر ۴ و در راند دوم ۸ بر ۲ به برتری رسید.
حامد حق شناس بعد از علیرضا بخت دومین فینالیست ایران در روز سوم بازیها شد.