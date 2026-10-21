علیرضا بخت با برتری مقابل مهدی پوررهنما به فینال وزن ۸۰- کیلوگرم مسابقات پاراتکواندو بازی‌های پاراآسیایی راه یافت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مهدی‌ پوررهنما و علیرضا بخت نمایندگان وزن ۸۰- کیلوگرم کشورمان در مسابقات پاراتکواندو بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ آیچی ناگویا در مرحله نیمه‌نهایی با هم رو‌به‌رو شدند.

در این مسابقه جذاب پاراتکواندوکاران ایران در حالی با هم رو‌به‌رو شدند که هر دو مدعی کسب مدال طلا بودند، اما به قید قرعه در نیمه‌نهایی با هم برخورد کردند.

راند اول این مسابقه جذاب و نزدیک ۱۲ بر ۱۰ به سود مهدی‌ پور رهنما تمام شد. در راند دوم، اما نوبت به علیرضا بخت رسید تا بتواند ۸ بر ۲ در این مسابقه به برتری برسد و کار را به راند سوم بکشد.

در راند سوم هم بخت شروع خوبی داشت و توانست با ضربات پیاپی ۱۲ بر ۴ برنده راند سوم این مسابقه باشد.