دور مقدماتی مسابقات جودو نابینایان و کم بینایان بازی‌های پاراآسیایی با فینالیست شدن ۲ نماینده ایران به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، دومین روز مسابقات جودو در دو کلاس نابینایان و کم‌بینایان در سالن هنر‌های رزمی شهر ناگویا، با درخشش ملی‌پوشان ایران پیگیری شد.

در کلاس نابینایان، علی نوایی در وزن به اضافه ۹۵ کیلوگرم با کسب امتیاز ایپون، یرلان اتوپوف، حریف قدرتمند قزاقستانی خود را شکست داد و به مرحله نهایی راه یافت.

در کلاس کم‌بینایان، امیرحسین نیمروزی در وزن به اضافه ۹۵ کیلوگرم در مقابل حریفی از قزاقستان با دریافت سه اخطار شکست خورد؛ با این حال، نیمروزی در ادامه مسابقات برای کسب نشان برنز به مبارزه خواهد رفت.

محمدرضا خیرالله‌زاده، دیگر نماینده ایران در کلاس به اضافه ۹۵ کیلوگرم، با ارائه نمایشی دیدنی موفق شد بختیار دادائف ازبکستانی را با امتیاز ایپون شکست دهد و فینالیست شود.

با پایان مرحله دوم مسابقات، علی نوایی و محمدرضا خیرالله‌زاده راهی مرحله نهایی شدند و امیرحسین نیمروزی در رقابت‌های رده‌بندی برای مدال برنز تلاش می‌کند. مسابقات مرحله نهایی و رده‌بندی جودو از ساعت ۱۶ به وقت ناگویا برگزار خواهد شد.