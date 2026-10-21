مردم ولایت‌مدار شهرستان قدس در دویست‌وسی‌وچهارمین شب از اجتماعات مردمی، با حضور پرشور در خیابان‌ها، بار دیگر بر اتحاد، همبستگی و عزم راسخ خود برای پاسداری از کیان وطن تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهروندان شهرستان قدس در دویست‌وسی‌وچهارمین شب از تداوم حضور در صحنه، با سازمان‌دهی خود در خیابان‌ها، پیام همبستگی ملی را به گوش همگان رساندند.

حاضران در این تجمع مردمی، میدان‌داری مستمر خود را راهکاری برای حفظ ثبات و امنیت دانستند و تأکید کردند که با اتکا به وحدت و ایمان، پرچم سربلند ایران اسلامی را در برابر هرگونه توطئه، برافراشته و استوار نگه خواهند داشت.