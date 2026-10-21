شهروندان شهرستان پردیس در دویست‌وسی‌وچهارمین شب از اجتماعات مردمی، با تأکید بر ایمان به آرمان‌های انقلاب، تداوم حضور در صحنه و حفظ همبستگی ملی را کلید عبور از چالش‌های کنونی دانستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حاضران در این گردهمایی، امید به آینده روشن ایران و پایبندی به ارزش‌های انقلاب اسلامی را از انگیزه‌های اصلی حضور مستمر خود در این اجتماعات عنوان کردند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع مردمی، تاب‌آوری در برابر فشار‌های دشمن و مشکلات اقتصادی را لازمه پیروزی بر توطئه‌ها دانستند و تأکید کردند که با حفظ وحدت و مدیریت بهینه منابع، در مسیر آبادانی و پیشرفت کشور گام برمی‌دارند.