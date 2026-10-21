مردم ولایت‌مدار شهرستان شهریار در دویست‌وسی‌وچهارمین شب از اجتماعات مردمی، با حضور گسترده در میدان شهدای گمنام، بر تداوم راه شهدا و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمنان تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میدان شهدای گمنام شهریار شب گذشته شاهد اجتماع بزرگ مردمی بود. شرکت‌کنندگان در این گردهمایی با تجدید پیمان با آرمان‌های امامین انقلاب اسلامی، حضور مستمر در صحنه را راهبرد مقابله با توطئه‌ها دانستند.

حاضران در این اجتماع با تأکید بر اهمیت وحدت ملی، بر این باورند که تداوم راه شهدا و بصیرت مردمی، سدی نفوذناپذیر در برابر هرگونه فشار و زیاده‌خواهی دشمنان است.