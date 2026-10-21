سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان از ثبت جشنواره عناب الیگودرز به عنوان یازدهمین جشنواره ثبت‌شده استان در فهرست رویداد‌های گردشگری کشور خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سید امین قاسمی گفت: جشنواره عناب الیگودرز در تاریخ ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ با شماره ثبت ۱۰۵۲۵۱۴۴۶ در تقویم رویداد‌های گردشگری کشور به ثبت رسید.

وی افزود: این جشنواره هر سال هفتم مهرماه با هدف معرفی ظرفیت‌های بومی و محصولات کشاورزی شهرستان الیگودرز برگزار می‌شود.

سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان اظهار کرد: ثبت این رویداد در تقویم گردشگری کشور، زمینه معرفی ظرفیت‌های بومی الیگودرز، رونق گردشگری محلی و حمایت از تولیدکنندگان عناب را فراهم می‌کند.

قاسمی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی و گردشگری لرستان، ثبت رویداد‌های بومی در تقویم گردشگری کشور را فرصتی برای معرفی توانمندی‌های شهرستان‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت محصولات محلی در توسعه گردشگری عنوان کرد.