مردم ولایت‌مدار شهرستان پیشوا در دویست‌وسی‌وچهارمین شب از اجتماعات مردمی، با حضور در میدان شهید چمران، بار دیگر بر وحدت، همبستگی ملی و ایستادگی در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این تجمعات شبانه با حضور گسترده اقشار مختلف مردم برگزار شد. شرکت‌کنندگان در این اجتماع با تأکید بر حفظ اتحاد و همدلی، تداوم حضور در صحنه را لازمه پیشرفت و پایداری دانستند.

مردم پیشوا با برگزاری مستمر این اجتماعات شبانه، پایبندی خود به ارزش‌های انقلاب اسلامی و ضرورت حفظ انسجام ملی را در برابر هرگونه چالش، به نمایش گذاشتند.