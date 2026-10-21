به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های پارادوومیدانی بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، امروز (چهارشنبه ۲۹ مهر) با برگزاری رقابت‌های دوی ۱۰۰ متر کلاس T ۳۷ پیگیری شد.

هاشم رستگاری و علی الفت‌نیا دو نماینده ایران در این بخش از مسابقات بودند که از کسب مدال بازماندند.

رستگاری و الفت نیا در این بخش از مسابقات با حریفانی از تایلند، هند، عربستان و اندونزی رقابت کردند و به ترتیب با ثبت زمان‌های ۱۲:۳۱ و ۱۲:۳۶ پنجم و ششم شدند.