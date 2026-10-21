علیرضا مختاری در رقابت های پارادوومیدانی و در پرتاب وزنه صاحب مدال نقره شد.

به گزاش خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های پارادوومیدانی با برگزاری فینال پرتاب وزنه کلاس F ۵۳ پیگیری شد.

علیرضا مختاری نماینده ایران در این بخش از مسابقات بود با حریفانی از عمان، چین تایپه، هند و قزاقستان رقابت کرد.

مختاری در ششمین پرتاب خود رکورد ۸.۰۹ متر را ثبت کرد و با همین رکورد به مدال نقره دست یافت.

این دومین مدال علیرضا مختاری در این دوره بازی‌های پاراآسیایی است. او روز گذشته صاحب یک مدال برنز شده بود.