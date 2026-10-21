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علیرضا زارع نماینده پارادوومیدانی ایران در بازی های پاراآسیایی به عنوان قهرمانی دوی ۱۰۰ متر دست یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا زارع در فینال دوی ۱۰۰ متر کلاس T۳۵ بازیهای پاراآسیایی ناگویا با شکستن رکورد بازیهای پاراآسیایی، به مقام قهرمانی رسید و صاحب مدال طلا شد.
رقابتهای پارادوومیدانی بازیهای پاراآسیایی امروز (چهارشنبه ۲۹ مهر) پیگیری شد.
در آغاز این روز از مسابقات علیرضا زارع در فینال دوی ۱۰۰ متر کلاس T ۳۵ با حریفانش رقابت کرد.
او با ثبت زمان ۱۲.۳۲ ثانیه، ضمن شکستن رکورد بازیهای پاراآسیایی صاحب عنوان قهرمانی و مدال طلا شد.