به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛فرمانده انتظامی شهرستان خرمدره از کشف چهار هزار لیتر گازوئیل قاچاق از یک واحد تولیدی و دستگیری متهم خبر داد.

سرهنگ علیرضا مقدم افزود: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی، گروه عملیاتی این پلیس به یک واحد تولیدی مشکوک اعزام شده و آن را با رعایت مقررات و هماهنگی قضایی مورد بررسی قرار دادند.

وی افزود: پس از بازرسی از این واحد تولیدی مقدار چهار هزار لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش ریالی ۶ میلیارد ریال کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خرمدره خاطر نشان کرد: در این خصوص متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شد.