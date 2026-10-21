

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ارکستر سمفونیک تهران در ادامه برنامه‌های اجرایی خود، با برگزاری کنسرت «به سبک ایتالیایی» در تالار وحدت، میزبان علاقه‌مندان موسیقی کلاسیک شد. در این برنامه، آثاری از فرانتس شوبرت، آهنگساز اتریشی، و آرام خاچاتوریان، آهنگساز ارمنی، اجرا شد.

آریان زمانی، نوازنده ویولن آلتو ارکستر سمفونیک تهران، درباره این اجرا گفت: برای آماده‌سازی قطعات، معمولاً ۱۰ تا ۱۲ جلسه تمرین برگزاری می‌کنیم و یکی از اهداف این برنامه‌ها، آشنایی بیشتر جامعه با موسیقی کلاسیک است.

وی با اشاره به آثار انتخاب‌شده برای این کنسرت افزود: در این برنامه، آثاری از شوبرت، از جمله «اورتور به سبک ایتالیایی»، اجرا می‌شود و اثری از خاچاتوریان نیز در فهرست برنامه قرار دارد.

این نوازنده ارکستر سمفونیک تهران با اشاره به دشواری اجرای آثار شوبرت اظهار کرد: انتخاب قطعاتی با ویژگی‌های فنی و هنری برجسته، فرصتی برای نمایش توانمندی ارکستر سمفونیک تهران و ظرفیت نوازندگان ایرانی فراهم می‌کند.

نصیر حیدریان، رهبر ارکستر سمفونیک تهران، نیز در حاشیه این برنامه درباره ویژگی‌های آثار انتخاب‌شده و اهمیت اجرای آثار کلاسیک سخن گفت. در این کنسرت، آثاری از شوبرت، از جمله سمفونی شماره ۲، مورد توجه قرار گرفتند؛ قطعاتی که اجرای آن‌ها به آمادگی فنی و هماهنگی بالای نوازندگان نیاز دارد.

محمد الهیاری فومنی، مدیرعامل بنیاد رودکی، نیز با اشاره به برنامه‌های موسیقی کشور گفت: ارکستر سمفونیک تهران به‌صورت ماهانه آثاری از آهنگسازان کلاسیک غربی و همچنین آهنگسازان ایرانی را اجرا می‌کند و ارکستر ملی ایران نیز برنامه‌های منظم خود را ادامه خواهد داد.

وی افزود: تداوم اجراهای ارکسترال تا پایان سال، فرصتی برای علاقه‌مندان فراهم می‌کند تا از شنیدن آثار موسیقی بهره‌مند شوند. بخشی از این آثار بازتاب‌دهنده میراث موسیقی جهان است و بخشی دیگر، فرهنگ، تمدن، صلح‌دوستی و هنر‌دوستی مردم ایران را بازنمایی می‌کند.

الهیاری فومنی با اشاره به استقبال مخاطبان از اجراهای موسیقی اظهار کرد: حضور مردم در سالن‌های اجرا، با وجود مسائل و دشواری‌های روزمره، نشان‌دهنده علاقه آنان به فرهنگ و هنر است. این برنامه‌ها همچنین فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های هنری ایران به مهمانان و نمایندگان فرهنگی کشورهای دیگر فراهم می‌کنند.برگزاری کنسرت «به سبک ایتالیایی» در تالار وحدت در شرایطی انجام شد که به گفته عوامل برنامه، بلیت‌های این اجرا در مدت کوتاهی به فروش رسید. تداوم برنامه‌های ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر ملی ایران نیز می‌تواند زمینه آشنایی بیشتر مخاطبان با موسیقی کلاسیک و معرفی توانمندی هنرمندان ایرانی را فراهم کند.

