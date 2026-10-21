سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: تنگه هرمز صددرصد بسته است و ما هیچ اجازه‌ای برای عبور و مرور از این تنگه را نمی‌دهیم.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در گفت‌و‌گو با SNNTV با اشاره به سختی‌ها و ملاحظات خاص مسئولیت سخنگویی سپاه، درباره چگونگی پذیرش این مسئولیت توضیح داد.

وی اظهار داشت: «مسئولان محترم در حق بنده لطف داشتند و تصورشان این بود بنده بتوانم جای سخنگوی شهید سپاه، یعنی سردار شهید نائینی را پر کنم.»

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: «تصور مسئولان این بود بتوانم بخشی از زحماتی که سردار نائینی کشیدند را بنده نیز ادامه دهم.»

سردار محبی در پایان با اشاره به انگیزه خود برای پذیرش این مسئولیت تأکید کرد: «با توکل بر خدا و اعتقاد به کمک خداوند وارد کار شدم.»

وی اضافه کرد: تنگه هرمز قطعا بسته است، اما باید معنی باز و بسته بودن را توضیح دهیم و باز بودن تنگه هرمز یعنی این آبراه جوری است که هر شناوری از هر مقصد و هر مبدا بتواند وارد و خارج شود مانند چیزی که قبل از جنگ ۴۰ روزه بوده است.

سردار محبی اظهار کرد: تنگه هرمز صد در صد بسته است و اجازه نمی‌دهیم هیچ شناور جنگی و هیچ شناور آمریکایی و صهیونیستی وارد تنگه شود و ناو و ناوچه‌های آمریکایی را از تنگه هرمز خارج کردیم؛ پیش از جنگ ۳۰ تا ۴۰ ناوچه آمریکایی در خلیج فارس بودند، اما الان در فاصله ۷۰۰ کیلومتری تنگه هرمز هستند.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: هیچ شناوری بدون اجازه وارد نمی‌شود.سردار محبی اظهار کرد: ناو و ناوچه‌های آمریکایی را می‌شود زد؛ ما توانایی آن را داریم و این کار را تست کرده‌ایم و همه سلاح‌های ناشناخته آن سلاحی نیست که شلیک شده است و نشان دادیم برد سلاح ما تا ناو‌های دشمن می‌رود و توانایی اصابت و قدرت تخریب دارد.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه توضیح داد: تنگه هرمز صد در صد بسته است و ما هیچ اجازه‌ای برای عبور و مرور نمی‌دهیم.

وی تصریح کرد: چرا آمریکا می‌گوید تنگه هرمز باز است؟ در تاریکی شب کشتی‌های با خاموش کردن دستگاه و دادن رشوه به شرکت‌های کشتیرانی و خدمه کشتی اگر چند کشتی کوچک دور از چشم ما رد شود معنی آن باز بودن تنگه نیست بلکه معنی آن دزدی و قاچاق است.

سردار محبی گفت: رد کردن قاچاقی نفت توسط آمریکا نهایتا یک تا دو میلیون بشکه با هزینه بسیار زیاد است و این به معنای باز بودن تنگه هرمز نیست.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: مبنا و فلسفه حضور آمریکا در منطقه خلیج فارس و دیگر آبراه‌های جهان برای تضمین جریان انرژی و آزادی کشتیرانی است و بستن تنگه هرمز توسط ما نشان داده است که آمریکا خیلی ناتوان‌تر از این است که بتوان این ماموریت را انجام دهد.

وی یادآور شد: ما ثابت کردیم که آمریکا با بزرگترین نیروی دریایی خیلی کوچکتر از این است که بتواند آبراه تنگه هرمز را برای چندساعت باز کند.

سردار محبی افزود: تعداد نفتکش‌هایی که مورد اصابت قرار می‌گیرد بیشتر شده است زیرا آمریکا در آستانه انتخابات می‌خواهد نشان دهد که من دارم انرژی می‌آورم و قیمت نفت پایین می‌آید و چون قیمت نفت بالا می‌رود می‌خواهد تا انتخابات قیمت را پایین بیاورد.



سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اضافه کرد: آمریکا در تمام جنگ‌هایی که تا الان داشته است همیشه سعی کرده هزینه جنگ را به دوش دیگران بیاندازد و این اولین جنگی است که هزینه جنگ متوجه مردم آمریکا شده است.



وی ادامه داد: روزانه ۵ میلیون کود شیمیایی از خلیج فارس صادر می‌شد که نبود آن باعث افزایش قیمت محصولات کشاورزی شده است و ۱۰ درصد آلمینیوم جهان از تنگه هرمز عبور می‌کند؛ بیشترین مواد مورد نیاز تراشه‌ها از عربستان به جهان صادر می‌شد.

سردار محبی گفت: تنگه هرمز ممکن است به لحاظ ترافیک به قبل از جنگ بازگردد اما از نظر آزادی قطعا به پیش از ۹ اسفند باز نخواهد گشت و ما به خاطر موقعیت ژئوپلتیکی که در این تنگه داریم و به برکت خون شهدا و ایستادگی مردم ایران قدرتی کسب کردیم که از قدرت ژئوپلتیک خود استفاده کنیم.



وی ادامه داد: برخی از پایگاه‌های آمریکا تخریب شده است و دیگر قابل استفاده نیست و آمریکا طی چند دهه برای حفظ امنیت پایگاه در منطقه ساخت اما الان دقیقا برعکس شد و آنچه که باید حافظ امنیت می‌شد ضد امنیت شد.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: آمریکا الان می‌داند پایگاه‌ها برایش امنیت نمی‌آورد.

سردار محبی ادامه داد: پایگاه‌های آمریکا تخلیه شده است و نیرو‌ها به پایگاه‌های دوردست‌تر رفته‌اند.

وی افزود: آمریکایی‌ها به عراق، اردن و سوریه رفتند و آنها را آنجا هم زدیم.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اضافه کرد: شکست مهم دیگر آمریکا شکست اطلاعاتی بود در حالی که فکر می‌کرد برتری اطلاعاتی دارد.

سردار محبی گفت: مراکز اطلاعاتی آمریکا را تشخیص دادیم و به موقع هدف قرار دادیم.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: کیفیت موشک‌ها فوق العاده پیشرفت کرده است؛ برد موشک‌ها و توان تخریبی و دقت موشک‌های ما بیشتر شده است و ضریب هوشمندی موشک‌ها بالاتر رفته است.

وی گفت: مادر بمب‌ها را قبلا هم آمریکا استفاده کرده است و ما الان درصدد هستیم «پدر بمب‌ها» را رونمایی کنیم که برای دشمن تازگی دارد.

سردار محبی ادامه داد: آمریکایی‌ها فکر می‌کردند برتری تکنولوژیک را دارد و به تمام دنیا این را وانمود کرده بود؛ دشمن فکر می‌کرد شکست ناپذیر است.

وی افزود: آمریکا جنایتکار است و در این شکی نیست و این کشور جنایتکار اگر بخواهیم لیست جنایاتشان را بنویسیم لیست طولانی می‌شود.

سردار محبی گفت: احتمال اینکه دشمن از این بمب استفاده کند و به ما صدمه بزند را منتفی نمی‌دانیم.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: امام شهید ما فرمود که اگر دشمن جنگ را شروع کند پایانش با ماست.

سردار محبی ادامه داد: دشمن نمی‌تواند بزند و برود؛ ما یقه او را گرفتیم و ول نمی‌کنیم.

وی افزود: ما خون رهبر شهید و فرماندهان و حاج قاسم و خون شهدای جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه را از آمریکا طلب داریم.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اضافه کرد: ممکن است جنگ در مقاطعی با پذیرش شروط ما پایان بپذیرد، اما اینگونه نیست که کاملا تمام شود.

سردار محبی گفت: ممکن است دشمن از مادر بمب‌ها استفاده کند، اما این بمب ایران را وادار به تسلیم نخواهد کرد و تنگه هرمز باز نخواهد شد.

وی ادامه داد: حمله با مادر بمب‌هاتعطیلی صنایع هسته‌ای را به دنبال نخواهد داشت.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: آمریکا به اهداف خود در جنگ چهل روزه نرسید و تمام تمرکزش باز کردن تنگه هرمز شد.

سردار محبی ادامه داد: رهبر شهید فرموده بودند که جنگ را منطقه‌ای خواهیم کرد که این اتفاق افتاد، اما منطقه بیش از این وسعتی است که الان صحنه نبرد است.

وی گفت: ما هنوز همه منطقه را درگیر جنگ نکرده‌ایم؛ همه منطقه هم به لحاظ جغرافیایی وسیع‌تر است و هم عمق نقاط استراتژیک بیشتری دارد.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: با قدرتی که داشتیم انرژی را بر روی آمریکا بستیم و گلوی اقتصادی آمریکا را فشار دادیم.

سردار محبی اضافه کرد: گلوی آمریکا و متحدانش را با اتفاقات دیگر خواهیم گرفت؛ خواهند دید چه خواهد شد.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: نشانه گیری موشک‌ها را در جنگ ۱۲ و ۴۰ و ۱۷ روزه مقایسه کنیم متوجه می‌شویم اتفاقات مثبتی افتاده است.

سردار محبی ادامه داد: همه سلاح‌ها مخصوصا سلا‌ح‌های خاص را در وضع عادی مصرف نمی‌کنیم.

وی افزود: سلاح‌هایی خواهیم داشت که بتوانیم در مقابل سلاح‌های دشمن از خودمان دفاع کنیم.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: یکی از بزرگترین غنیمت‌های ما تور کردن زیردریایی آمریکا بود.

سردار محبی ادامه داد: ما هم در اوج آسمان فناوری آمریکا را پایین کشیدیم و هم در عمق دریا آن را بالا کشیدیم.

وی اضافه کرد: هیچ کشوری مثل آمریکا ناوهواپیمابر ندارد، اما آمریکا برای چنین روزی هزینه ناو کرد که به دردش نخورد.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: ناو جرالد فورد به خاطر ترس از روبرویی با ایران وسط راه دچار درگیری شدند و رخت شور خانه ناو را آتش زدند و در ساحل ماندند.

سردار محببی ادامه داد: ناو آبراهام لینکلن خیلی روی آن مانور می‌دادند که خیلی به ایران نزدیک شد و در اولین شلیک ۱۴۰۰ کیلومتر از ایران دور شد و وقتی اوضاع آرام‌تر شد در ۷۰۰ کیلومتری ایستاد که دعوا کردند و به همین خاطر در ساحل تایلند پهلو گرفتند.

وی افزود: کشور تایلند از ترس اجازه نداد تفنگداران آمریکایی آزادانه به شهر ساحلی تایلند بروند.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: کل ذخیره نفت قابل دسترس آمریکا ۱۱۰ میلیون بشکه است؛ اگر تنگه هرمز باز است چرا می‌گویند تنگه باز است؟ خب باز است.

سردار محبی ادامه داد: رئیس جمهور فرانسه در منطقه از کشور‌ها می‌خواهد برای فشار انرژی ثبات منطقه را برگرداند.

وی افزود: عقلای جهان می‌فهمند تنگه باز نیست.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: دکترین دفاعی ایران قبلا دفاعی بود و می‌گفتیم اگر کشوری به ما تهاجم کرد جوابش را می‌دهیم.

سردار محبی ادامه داد: الان می‌گوییم اگر کشوری به ما حمله کرد هم جوابش را می‌دهیم و هم تهاجم می‌کنیم.

وی افزود: اگر کسی به ما تعدی که مثل خودش به او حمله خواهیم کرد.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: دکترین ما دیگر تهاجمی هم نخواهد بود و نامتقارن خواهد شد؛ جوری به دشمن تهاجم می‌کنیم که شدت عمل ما را متوجه شود.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: ما آنقدر قوی هستیم که نگذاریم موجودیت مان به خطر بیافتد.

سردار محبی ادامه داد: اگر دشمن می‌توانست در جنگ ۱۲ روزه یا ۴۰ روزه موجودیت ما را به خطر می‌انداخت که هدف اش هم همین بود، حتی قول داده بودند که بخش‌هایی از کشورمان را به بعضی از کشور‌ها الحاق کنند.

سخنگوی سپاه پاسداران گفت: ایجاد لوله‌های انتقال نفت در عربستان و امارات هم نمی‌تواند جایگزین تنگه هرمز شود.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: در مقابل جنایتکارانی مانند آمریکا و رژیم صهیونیستی هرچقدر عقب نشینی کنیم بیشتر موجودیت‌مان به خطر می‌افتد.

سردار محبی ادامه داد: کشور ما یه بار این کار انجام داد از طریق مذاکرات انجام شد و آن را به هم زدند.

وی اضافه کرد: اگر یک قدم عقب بنشینیم آنها ده قدم جلو می‌آیند و اصلا موجودیت ما از طریق عقب نشینی به خطر می‌افتد نه با ایستادگی‌ما.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: افرادی که حرف از قرارداد ترکمنچای میزنند می‌ترسند و میترسانند و این افراد نمی‌خواهند به هویت ملی خودشان و افتخارات گذشته شان برگردند.

سحنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: مبنا و فلسفه حضور آمریکا در منطقه خلیج فارس و دیگر آبراه‌های جهان برای تضمین جریان انرژی و آزادی کشتیرانی است.

سردار محبی ادامه داد: بستن تنگه هرمز توسط ما نشان داده است که آمریکا خیلی ناتوان‌تر از این است که بتوان این ماموریت را انجام دهد.

وی افزود: ما ثابت کردیم که آمریکا با بزرگترین نیروی دریایی خیلی کوچکتر از این است که بتواند آبراه تنگه هرمز را برای چندساعت باز کند.