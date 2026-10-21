به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، برقراری ایمنی، نظم، کارآیی و بهره وری در صنعت حمل و نقل هوایی کشور، تحکیم بخش پایه‌ها و بنیان‌های جهاد اقتصادی صنعت بوده و موجبات اطمینان، آرامش و اعتماد مضاعف نسبت به عملیات هوانوردی در کشور را فراهم می‌نماید.

روز جهانی کنترلر ترافیک هوایی به منظور بزرگداشت سالروز تاسیس فدراسیون بین المللی انجمن کنترل ترافیک هوایی که در سال ۱۹۶۱ ایجاد شد، می‌باشد.

کنترلر‌های ترافیک هوایی در سراسر دنیا، هر سال ۲۸ مهر ماه را به مناسبت روز حرفه‌ی خود جشن می‌گیرند.

وظیفه‌ی اصلی کنترلر‌های ترافیک هوایی (مراقبت پرواز)، عهده دار بودن کنترل تردد هواپیما‌ها در سطوح پروازی فرودگاه‌ها و عبور و مرور هواپیما‌ها در آسمان است.

اجازه‌ی روشن شدن هواپیما‌ها و به پرواز درآمدن آنها توسط کنترلر‌ها داده می‌شود و کنترلر‌های ترافیک هوایی ۲۴ ساعت شبانه روز عبور و مرور هواپیما‌ها در آسمان را تحت نظر دارند.