پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری برای بازه زمانی اول تا سی‌ام آبان از امروز (چهارشنبه) آغاز شد و مسافران می‌توانند از طریق سکو‌های اینترنتی و مراکز مجاز حضوری بلیت تهیه کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ پیش‌فروش بلیت‌ قطارهای مسافری برای بازه زمانی یکم تا ۳۰ آبان‌ (مسیرهای رفت تا ۳۰ آبان و مسیرهای برگشت تا اول آذر) از امروز، چهارشنبه ۲۹ مهر، به‌طور رسمی آغاز شد.

بر اساس اعلام شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، روند عرضه بلیت در کلیه محورها از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح امروز از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی آغاز شده است. همچنین پیش‌فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ امروز از طریق مراکز مجاز فروش حضوری در سراسر کشور انجام می‌شود.

شایان ذکر است از ساعت ۱۳:۳۰ امروز به بعد و پس از انجام عملیات پشتیبانی سامانه، روند فروش بلیت به صورت همزمان (اینترنتی و حضوری) ادامه خواهد یافت.

هموطنان گرامی می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر، رفع ابهامات و آگاهی از جزئیات برنامه‌های حرکتی قطارها، به صورت شبانه‌روزی با سامانه اطلاع‌رسانی راه‌آهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس حاصل نمایند.