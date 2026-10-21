نماینده رئیس‌جمهور در سیاست‌های کلی توسعه دریامحور با تأکید بر اینکه دولت باید نقش سیاست‌گذار و تسهیل‌گر را داشته باشد، تصریح کرد: مردم و بخش خصوصی باید محور اصلی بازسازی، سازندگی و توسعه کشور پس از جنگ باشند.

مردم و بخش خصوصی؛ محور توسعه و بازسازی کشور

مردم و بخش خصوصی؛ محور توسعه و بازسازی کشور

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، عبدالعلی‌زاده در مراسم اهدای جایزه ملی بهره وری بایندر با اشاره به شرایط دشوار کشور در دوران جنگ، همبستگی و پایداری مردم را سرمایه‌ای ارزشمند برای آینده ایران دانست.

او افزود: شرایط سخت کنونی، با وجود همه مشکلات و خسارت‌ها، می‌تواند به نقطه عطفی برای کشور تبدیل شود؛ به شرط آنکه برای آینده برنامه‌ریزی کنیم و با همفکری و تلاش جمعی، مسیر سازندگی ایران را هموار کنیم.

عبدالعلی‌زاده با اشاره به ایستادگی مردم در مقابل حملات و دشواری‌های جنگ افزود: مردم با وجود گلایه‌های گذشته، هنگامی که کشور را در معرض خطر دیدند، در کنار یکدیگر ایستادند و این همبستگی در سطح جهان دیده شد.

او تأکید کرد: حفظ این اتحاد پس از پایان جنگ اهمیت زیادی دارد و دولت و ملت باید با همکاری یکدیگر، روند سازندگی کشور را آغاز کنند. در این مسیر، سهم مردم در فعالیت‌های مختلف باید افزایش یابد و دولت بیشتر بر سیاست‌گذاری و تسهیل امور تمرکز کند.

توسعه دریامحور با مشارکت مردم و بخش خصوصی

نماینده رئیس‌جمهور در سیاست‌های کلی توسعه دریامحور با بیان اینکه توسعه بدون حضور مردم محقق نمی‌شود، گفت: در راهبرد توسعه دریامحور نیز این رویکرد دنبال شده است که دولت نقش سیاست‌گذار و تسهیل‌گر داشته باشد و مردم و بخش خصوصی توسعه‌آفرین باشند.

او پیگیری خسارت‌های واردشده به بخش دریایی کشور را از موضوعات مهم دانست و بر ضرورت تقویت صنعت ساخت شناور در داخل تأکید کرد. عبدالعلی‌زاده افزود: سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌توانند در صنعت کشتی‌سازی و ساخت شناور مشارکت کنند و از پیشنهادهای سرمایه‌گذاران علاقه‌مند در این حوزه استقبال می‌شود.

تقویت بنادر و راهگذرهای ترانزیتی

او با اشاره به ظرفیت ۳۰۰ میلیون تنی بنادر کشور گفت: باید برای تقویت راهگذرهای حمل‌ونقل و ترانزیت برنامه‌ریزی شود تا این مسیرها هم امکان انتقال کالاهای ترانزیتی را فراهم کنند و هم به توزیع و جابه‌جایی کالاهای داخلی کمک کنند.

عبدالعلی‌زاده همچنین بر ضرورت تجهیز راهگذرها و آغاز بازسازی و توسعه ناوگان دریایی با تکیه بر توان تولید داخل تأکید کرد و افزود: ابتدا باید از ظرفیت داخلی برای ساخت ناوگان استفاده شود و اگر تولید داخل نتوانست نیازهای کشور را تأمین کند، خرید خارجی در دستور کار قرار گیرد.